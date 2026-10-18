"கனத்த இதயத்துடன்…” ராகவை வீட்டைவிட்டு வெளியேறச் சொல்லும் விஜய் சேதுபதி!

பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 வீட்டில் அனைவரையும் கண்கலங்க வைக்கும் தருணம் அரங்கேறுகிறது. ராகவின் உடல்நிலை குறித்து பேசிய நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி, அவரது காலுக்கு ஆபத்து இருப்பதாகவும், அவர் கட்டாயம் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கிறார்.
கனத்த இதயத்துடன், தனது உடல்நலனுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வீட்டைவிட்டு வெளியேறுமாறு ராகவிடம் கேட்டுக்கொள்கிறார்.
இந்த அறிவிப்பைக்கேட்டு வீட்டில் உள்ள போட்டியாளர்கள் அனைவரும் உணர்ச்சிவசப்படுகின்றனர். குறிப்பாக, லக்ஷ்மி பிரியா மிகுந்த மனவேதனைக்கு ஆளாகிறார்.
"இப்போது எனக்கு யாருமே இல்லை என்று தோன்றுகிறது" எனத் தனது வேதனையை வெளிப்படுத்தும் அவர், ராகவை கட்டியணைத்து உணர்ச்சிப்பூர்வமாகப் பிரியாவிடை அளிக்கிறார்.
ராகவிடம் விடைபெறும்போது மற்ற போட்டியாளர்களும் கண்கலங்குகின்றனர். கண்ணீரும் உருக்கமான தருணங்களும் நிறைந்த இந்தப் பிரியாவிடை, பிக்பாஸ் வீட்டில் உருவாகும் உறவுகள் விளையாட்டைத் தாண்டியவை என்பதை உணர்த்துகிறது. ராகவின் வெளியேற்றம் வீட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் ஒரு வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்துகிறது.