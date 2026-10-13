என்னது இது?- வதந்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த முன்னணி நடிகை மமிதா பைஜு!

திரைத்துறையில் தற்போது உச்சத்தில் இருக்கும் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான மமிதா பைஜு, சமீபத்தில் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த இணைய வதந்தி ஒன்றுக்கு அளித்த பதில் கவனம் பெற்றுள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் தவறான தகவல்களுக்கு நடிகர்கள் நேரடியாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் பதிலளிப்பது வழக்கம், அந்த வகையில் மமிதா பைஜுவின் இந்த ரியாக்ஷன் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது
அதிகரித்து வரும் மமிதா பைஜுவின் புகழின் காரணமாக, அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்தும் பல ஊகங்கள் உலா வரத் தொடங்கியுள்ளன. இந்நிலையில், இணையத்தில் வெளியான ஒரு பதிவில், நடிகையின் சகோதரர் மிதுன் பைஜுதான் மமிதா பைஜுவின் வாழ்க்கையின் அனைத்து முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதாகவும், அவரது காதல் வாழ்க்கை மற்றும் திருமணம் குறித்த முடிவுகளைக்கூட அவர்தான் தீர்மானிக்கிறார் என்றும் ஒரு தகவல் பரவியது. இது திரை வட்டாரத்திலும் ரசிகர்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்த வதந்தியைப் பார்த்த மமிதா பைஜு, அதனை அமைதியாகக் கடந்து செல்லாமல், அந்தப் பதிவின் கீழே கமெண்ட் ஒன்றை பதிவு செய்தார். அதில், "whaaat?!" என்ற வாசகங்களைக் கொண்ட ஒரு மினியன் ஸ்டிக்கரை அவர் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த ஆச்சரியமான ரியாக்ஷன், தன் மீது பரப்பப்படும் வதந்திகளைக் கண்டு அவர் எந்தளவுக்கு வியப்படைந்தார் என்பதையும், அதைக் கண்டு கொள்ளாமல் நகைச்சுவையுடன் எதிர்கொள்வதையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த சர்ச்சைகள் ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் மமிதா பைஜுவின் சினிமா பயணம் மிக வெற்றிகரமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆண்டு வெளியான இவரது படங்கள் விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய சாதனைகளைப் படைத்துள்ளன. குறிப்பாக, நிவின் பாலியுடன் இணைந்து இவர் நடித்த 'பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்' படம் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனையை நிகழ்த்தியது. உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபிஸில் தொடர்ந்து பல கோடிகளை வசூலித்ததன் மூலம், தீபிகா படுகோனே மற்றும் ஆலியா பட் வரிசையில் ஒரே ஆண்டில் தொடர்ச்சியாக பல பெரிய வசூல் படங்களைக் கொடுத்த மூன்றாவது இந்திய நடிகை என்ற பெருமையைப் மமிதா பைஜு பெற்றுள்ளார்.
தற்போதைய வெற்றியின் தொடர்ச்சியாக, மமிதா பைஜு கைவசம் பல பெரிய படங்களை வைத்துள்ளார். விஷ்ணு விஷாலுடன் இணைந்து 'இரண்டு வானம்' படத்திலும், 'பிரேமலு' புகழ் சங்கீத் பிரதாப்புடன் இணைந்து 'ஹலோ டியர்' படத்திலும் நடித்து வருகிறார். மேலும், அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் தயாரிப்பில் உருவாகும் பெயரிடப்படாத புதிய படத்திலும் இவர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.