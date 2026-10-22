சூர்யாவின் 'சீன்' படக் கதை என்ன? கண் தெரியாதவரா நடிகர்? இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் விளக்கம்!

கோலிவுட் வட்டாரத்தில் தற்பொழுது மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் திரைப்படங்களில் ஒன்றாக உருவாகியுள்ளது நடிகர் சூர்யாவின் 'சீன்'. 'ரோமஞ்சம்', 'ஆவேஷம்' போன்ற மாபெரும் வெற்றிப் படங்களை வழங்கிய மலையாள இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இப்படத்தை இயக்குவதன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராகக் காலடி எடுத்து வைக்கிறார். இப்படம் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியானது முதல் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
படத்தின் தலைப்பு மற்றும் டீசர் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, சமூக வலைதளங்களில் பலவிதமான விவாதங்கள் தீயாகப் பரவின. குறிப்பாக, இப்படத்தில் நடிகர் சூர்யா முகங்களை அடையாளம் காண முடியாத 'புரோசோபாக்னோசியா' எனப்படும் முகம் அறியும் குறைபாடு கொண்டவராகவோ அல்லது கண்பார்வையற்ற காவல் அதிகாரியாகவோ நடிக்கிறார் என்ற ரீதியில் பரவலாகக் கோட்பாடுகள் விவாதிக்கப்பட்டன.
இணையத்தில் தீயாய் பரவிய இந்த யூகங்களுக்குப் படக்குழு தரப்பிலிருந்து தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் வசனகர்த்தா டிராவிட் செல்வம், நடிகர் சூர்யாவுக்குப் படத்தில் எந்தவிதமான பார்வைக் குறைபாடும் கிடையாது என்று திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். வதந்திகளை நம்பாமல் படத்தின் முறையான வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருக்குமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இப்படத்தின் உண்மையான கதைக்களம் குறித்து இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். இப்படத்தில் சூர்யா டிஎஸ்பி இன்டராஜ் என்ற மாஸான காவல் அதிகாரியாக நடிக்கிறார். படத்தில் இடம்பெறும் கதாபாத்திரங்கள் எவரும் வழக்கமான மனிதர்களைப் போல இயல்பானவர்கள் அல்ல என்றும், விசித்திரமான குணாதிசயங்களைக் கொண்ட வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அப்படிப்பட்ட விசித்திரமான நபர்களைக் கொண்டு சூர்யா தனது சொந்தக் குழு ஒன்றை உருவாக்குகிறார். இயல்பாகவே வித்தியாசமான அந்த மனிதர்களை ஒன்றாக இணைந்து வாழ வைப்பதே மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் சூழலில், அவர்களைக் கொண்டு ஒரு முக்கிய வழக்கைத் துப்பறிவது எப்படி என்பதுதான் படத்தின் மையக்கதை. முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவையும் அதிரடிச் செயல்களும் நிறைந்த ஒரு குடும்ப பொழுதுபோக்குப் படமாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
சூர்யாவுடன் இணைந்து இப்படத்தில் நஸ்லென் மற்றும் நஸ்ரியா நஜிம் ஆகியோர் முக்கியக் வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். நஸ்லென் இப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார். இவர்களுடன் ஆனந்தராஜ், லால் மற்றும் ராஜ் பிரியன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இசையமைப்பாளர் சுஷின் ஷியாம் இப்படத்திற்கு இசையமைக்க, நடிகர் சூர்யா மற்றும் ஜோதிகாவின் ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் 2D என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.
அதிரடி, காமெடி மற்றும் துப்பறியும் திரில்லர் கலவையாக உருவாகியுள்ள இப்படம் எதிர்வரும் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் 6-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது. திரைக்கு வர இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அக்டோபர் 25-ஆம் தேதி துபாயில் பிரம்மாண்டமான முறையில் படத்தின் பிரீ-ரிலீஸ் நிகழ்வு நடத்தப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், ஜித்து மாதவனின் முந்தைய படங்களைப் போல இதுவும் ஒரு மாறுபட்ட திரையனுபவத்தைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.