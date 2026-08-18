விஸ்வநாத் & சன்ஸ் வசூல் வேட்டை: 4 நாட்களில் ரூ.120 கோடியைக் கடந்து சூர்யா திரைப்படம் சாதனை!

வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா, மமிதா பைஜூ நடிப்பில் வெளியான 'விஸ்வநாத் & சன்ஸ்' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக இயங்கி வருகிறது. முதல் வார இறுதியில் அசுர வசூல் செய்த இத்திரைப்படம், உலகளவில் ரூ. 120 கோடி வசூல் மைல்கல்லை எளிதாக எட்டியுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 14 அன்று திரைக்கு வந்த இத்திரைப்படம் முதல் நாளில் இந்தியாவில் ரூ.17.74 கோடி மொத்த வசூலுடன் தனது கணக்கைத் தொடங்கியது. தொடர்ந்து சனிக்கிழமையன்று ரூ.25.72 கோடியும், ஞாயிற்றுக்கிழமை ரூ.23.75 கோடியும் வசூலித்து மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இதன் மூலம் முதல் 3 நாட்களிலேயே இந்திய மொத்த வசூல் ரூ.67 கோடியைக் கடந்து சாதனை படைத்தது.
வார இறுதி நாட்களைத் தொடர்ந்து முதல் வேலை நாளான திங்கள்கிழமை (4-வது நாள்) திரையரங்குகளில் வழக்கமான சரிவு காணப்பட்டது. திங்களன்று இந்தியாவில் ரூ. 8.66 கோடி மொத்த வசூலை ஈட்டியுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவில் மட்டும் 4 நாட்களில் படத்தின் மொத்த வசூல் ரூ. 75.88 கோடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது.
வெளிநாடுகளிலும் சூர்யாவின் திரைப்படத்திற்கு பலத்த வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. வெளிநாட்டுச் சந்தையில் இதுவரை ரூ. 45 கோடி மொத்த வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 4 நாட்கள் முடிவில் உலகளவில் 'விஸ்வநாத் & சன்ஸ்' திரைப்படம் ரூ. 120.88 கோடி மொத்த வசூலை எட்டி தயாரிப்பாளர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
இந்திய அளவில் கர்நாடக மாநிலத்தில் மிக அதிகபட்சமாக ரூ. 30.50 கோடியும், தமிழகத்தில் ரூ.30 கோடியும் வசூலாகியுள்ளது. கேரளாவில் ரூ.8.85 கோடியும், இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் ரூ. 6.53 கோடியும் வசூலித்து படம் வலுவான நிலையில் பயணிக்கிறது.
துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீரரான சஞ்சய் விஸ்வநாத்தின் (சூர்யா) வாழ்க்கையில் அவரது மகனுக்கு ஏற்படும் உடல்நலக் குறைவு எத்தகைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதையும், குடும்ப உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தையும் மையமாகக் கொண்டு இத்திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்க, நிமிஷ் ரவி ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். ரவீனா டாண்டன், ராதிகா சரத்குமார், நாசர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். வரும் வேலை நாட்களிலும் நிலையான வசூலைத் தக்கவைக்கும் பட்சத்தில் இத்திரைப்படம் மேலும் பல வசூல் சாதனைகளைப் படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.