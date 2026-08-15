'விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்' படத்திற்கு குவியும் பாராட்டு- நன்றி தெரிவித்த நடிகர் சூர்யா!

வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா, மமிதா பைஜூ நடிப்பில் உருவான "விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்" திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியானது.
நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சூர்யா குடும்பக் கதையில் நடித்திருப்பதால், படத்திற்கு ரசிகர்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.
திரைப்படம் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வேளையில், தமக்குக் கிடைத்து வரும் வரவேற்பு குறித்து நடிகர் சூர்யா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ரசிகர்களுக்காக நெகிழ்ச்சியான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் வீரரான 'சஞ்சய் விஸ்வநாத்' என்ற கதாபாத்திரத்தில் சூர்யா தனது நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
காதல், நகைச்சுவை மற்றும் எமோஷனல் காட்சிகள் நிறைந்த இந்தத் திரைப்படம், சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வார இறுதியில் குடும்பங்கள் கொண்டாடும் ஒரு 'ஃபீல்-குட்' படமாக மாறியுள்ளது.
திரைத்துறையினரின் வாழ்த்துகளுக்கும், ரசிகர்களின் பேராதரவிற்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக சூர்யா இன்று தனது நன்றியை அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில்,
"விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்திற்கு நீங்கள் காட்டிய அனைத்து அன்பு, மரியாதை மற்றும் பாசத்திற்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சூர்யாவின் இந்த நெகிழ்ச்சியான பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைப்பில், சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியாகியுள்ள இப்படம் தியேட்டர்களில் நல்ல வசூலைப் பெற்று வருகிறது.
குறிப்பாக சூர்யாவின் தம்பியும் நடிகருமான கார்த்தி, "அழகான கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் மிகச்சிறப்பான நடிப்பு!! படம் முழுவதும் முகத்தில் புன்னகையை வரவழைத்து, இதயத்தை அன்பால் நிரப்பும் ஒரு முழுமையான திரைப்படம்!! மீண்டும் ஒருமுறை பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன்" என்று படக்குழுவினருக்குத் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.