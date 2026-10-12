'பத்தா': கேரள ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த விஜய் சேதுபதி!

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் அண்மையில் வெளியான 'பத்தா' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழகத்தைத் தாண்டி கேரளா ரசிகர்களிடமும் இந்தத் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியைப் பெற்றது.
இது குறித்து, விஜய் சேதுபதி தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் கேரளா மக்களுக்கு தனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் தனது பதிவில், "பத்தா திரைப்படத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய அன்பை வாரி வழங்கிய கேரளா ரசிகர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
உங்கள் அனைவருடனும் நேரில் இருக்க வேண்டும் என்று நான் மனதார விரும்புகிறேன், ஆனால் தற்போதைய சூழ்நிலையால் தூரத்திலிருந்து என் அன்பை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன்.
தொடர்ந்து உங்கள் அன்பையும் ஆதரவையும் எங்கள் திரைப்படத்திற்கு வழங்குங்கள்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'பத்தா' திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி ஒரு உள்ளூர் டானாக முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஒரு சாதாரண பள்ளிச் சிறுவனால் அந்த டானின் தலைக்கனமும் அகந்தையும் எப்படி உடைக்கப்படுகிறது என்பதே படத்தின் முக்கிய திருப்புமுனையாகும்.
இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு டானின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் மாற்றங்களும், அவர் எப்படி ஒரு புதிய மனிதனாக மாறுகிறார் என்பதும் தான் படத்தின் சுவாரசியமான கதையாகும்.
இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரன் இந்தத் திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
ஏற்கனவே விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட்டான 'நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்' மற்றும் 'சீதக்காதி' ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து, இவர்கள் இருவரும் மூன்றாவது முறையாக இணையும் படம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவர்களுடன் சாய் பிரித்விராஜ், லிஜோமோல் ஜோஸ், சஹஸ்ரா ஸ்ரீ, சாந்தி பாலச்சந்திரன் மற்றும் ஹரி கிருஷ்ணன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
திரைப்பட விமர்சகர்கள் மற்றும் பொது மக்கள் என இருதரப்பிலும் இந்தப் படத்திற்கு நேர்மறையான விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகின்றன.
இது ஒரு ஜாலியான கமர்ஷியல் குடும்பத் திரைப்படமாகவும், அதே வேளையில் மனிதனின் அகந்தை மற்றும் உளவியல் ரீதியான மாற்றங்களை ஆழமாகப் பேசும் ஒரு நல்ல படைப்பாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.