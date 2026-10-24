'பிக்பாஸ் சீசன் 10': விஜய் சேதுபதிக்கு பதில் களமிறங்கும் ரம்யா கிருஷ்ணன்!

தமிழ் தொலைக்காட்சிகளின் மிகவும் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோவான 'பிக்பாஸ்' தமிழ் சீசன் 10 தற்போது விறுவிறுப்பாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
கடந்த செப்டம்பர் 6-ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த சீசன், தற்போது வெற்றிகரமாக 6-ஆவது வாரத்தை நிறைவு செய்யவுள்ளது. இந்த நிலையில், நிகழ்ச்சியின் போக்கை மாற்றும் வகையில் ஒரு முக்கிய அதிரடி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.
கடந்த 7 ஆண்டுகளாக உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் இந்த நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கி வந்த நிலையில், அவர் விலகியதைத் தொடர்ந்து 8 மற்றும் 9-வது சீசன்களை மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கினார். அவரது தனித்துவமான பாணி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. தொடர்ந்து நடப்பு 10-வது சீசனையும் அவரே தொகுத்து வழங்கி வந்தார்.
இதற்கிடையில், இந்த வார இறுதி எபிசோட்களை விஜய் சேதுபதிக்கு பதிலாக, பிரபல மூத்த நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் தொகுத்து வழங்கவிருக்கிறார் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது தொடர்பான அதிரடி புரோமோ வீடியோவையும் விஜய் டிவி தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
திடீரென தொகுப்பாளர் மாற்றப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்துத் திரைத்துறை வட்டாரங்களில் விசாரித்தபோது, கடந்த இரண்டு வாரங்களாகவே நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கு கடுமையான உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது.
மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி அவர் ஓய்வெடுக்க வேண்டியிருப்பதால், இந்த வாரம் அவரால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. இதன் காரணமாகவே தற்காலிக ஏற்பாடாக ரம்யா கிருஷ்ணன் தொகுப்பாளராகக் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே பிக்பாஸ் சீசன் 5-ன் போது கமல்ஹாசனுக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டபோது, ரம்யா கிருஷ்ணன் சில வாரங்கள் தற்காலிகமாக நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கி ரசிகர்களின் பாராட்டுகளைப் பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வழக்கமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இறுதி வாரங்களில் மட்டுமே கொடுக்கப்படும் கடினமான போட்டிகள் மற்றும் டாஸ்க்குகள், இந்த 10-வது சீசனில் ஆரம்பம் முதலே நாள்தோறும் கொடுக்கப்பட்டு வருவதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில், "ராஜமாதா" ரம்யா கிருஷ்ணனின் வருகை இந்த வார எலிமினேஷன் மற்றும் பஞ்சாயத்து எபிசோட்களை மேலும் சூடாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.