நவ. 20-ல் வெளியாகும் ‘வெகுளி’

கின்னஸ் சாதனை இயக்குநர் இசாக் இயக்கத்தில், பாடலாசிரியர் பிரியன் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள ‘வெகுளி’ திரைப்படம் நவம்பர் 20-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. கொடூரமான சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இப்படம், வித்தியாசமான திரைக்கதையுடன் பார்வையாளர்களை கவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒரே ஷாட்டில் ‘அகடம்’ என்ற திரைப்படத்தை உருவாக்கி கின்னஸ் சாதனை படைத்த இயக்குநர் இசாக், பிக் பாஸ் புகழ் நடிகர் ஆரி நடிப்பில் ‘நாகேஷ் திரையரங்கம்’ என்ற திரைப்படத்தை இயக்கியவர். தற்போது மஸ்காரா, மக்காயலா உள்ளிட்ட 500-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை எழுதியுள்ள பாடலாசிரியர் பிரியன் நடிப்பில் ‘வெகுளி’ திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இப்படம் வருகிற 20-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
திரில்லர் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள ‘வெகுளி’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியை, மிரட்டலான புதிய போஸ்டர் மூலம் படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
பாடலாசிரியர் பிரியன் நடித்த ‘அரணம்’ திரைப்படத்தைத் தயாரித்த தமிழ்த் திரைக்கூடம் நிறுவனம் இப்படத்தையும் தயாரித்துள்ளது. வேதா பிலிம்ஸ் சார்பில் விஜயா சரவணன் இணை தயாரிப்பில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. இயக்குநர் இசாக் இப்படத்தை எழுதி இயக்கியுள்ளார்.
இப்படத்தில் திவ்யா சந்திரன், பாய்ஸ் மணிகண்டன், ஷர்மிளா, பூவையார், டேனி, சாப்ளின் பாலு, இமான் அண்ணாச்சி, ஈரோடு சரவணன், சேரன்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்திற்கு நாகார்ஜுன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். இலங்கையில் தேசிய விருது பெற்ற ஷமீல் இசையமைத்துள்ளார். படத்தொகுப்பை தேவராஜ் கவனிக்க, கலை இயக்குநராக நட்ராஜ் பணியாற்றியுள்ளார்.
சமீபத்தில் இந்தியாவையே உலுக்கிய கொடூரமான சம்பவம் ஒன்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு இப்படத்தின் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பார்வையாளர்களால் எளிதில் யூகிக்க முடியாத வகையில் புதுமையான திரைக்கதையுடன் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. படத்தைப் பார்த்த தணிக்கைக் குழுவினர் பாராட்டியதுடன், வெறும் 13 நொடிகள் மட்டுமே வெட்டப்பட்டு ‘A’ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பாய்ஸ் மணிகண்டன் முதல்முறையாக இப்படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, சாப்ளின் பாலு இப்படத்தில் மிக முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இமான் அண்ணாச்சி முதன்முறையாக இஸ்லாமியர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். பூவையார் கதையின் திருப்புமுனையாக அமையும் கதாபாத்திரத்திலும், டேனி காவல்துறையிடம் சிக்கித் தவிக்கும் கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர்.
சமீபத்தில் வெளியான இப்படத்தின் பாடல்களும், டீசரும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
வித்தியாசமான கதைக்களம், திரைக்கதை மற்றும் வசனங்களுடன் இப்படத்தை உருவாக்கியுள்ள இயக்குநர் இசாக், ‘வெகுளி’ திரைப்படம் நிச்சயம் பார்வையாளர்களைத் திருப்திப்படுத்தி வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையைத் தெரிவித்துள்ளார்.
பல எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘வெகுளி’ திரைப்படம் வரும் 20-ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.