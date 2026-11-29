இந்தியத் திரையுலகில் தனது தனித்துவமான அழகாலும், கவர்ச்சியான நடிப்பாலும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருபவர் நடிகை ஊர்வசி ரவுடேலா.
திரைப்படங்களில் நடிப்பது மட்டுமின்றி, சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டுப் பிரம்மாண்ட மேடை நிகழ்ச்சிகளிலும் தனது அபாரமான நடனத் திறமையால் அவர் தொடர்ந்து கவனம் ஈர்த்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட மேடை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ஊர்வசி ரவுடேலா நடனமாடிய புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
சிவப்பு நிறத்தில் மின்னும் கவர்ச்சிகரமான ஆடையணிந்து மேடையில் அவர் ஆடிய நடனக் காட்சிகளை, “உலகமே பாருங்கள்” என்ற வாசகத்துடன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.
ஊதா நிற ஒளி வெள்ளத்தில் ஜொலிக்கும் பிரம்மாண்ட மேடையில், சிவப்பு நிற உடையில் அழகாக வளைந்து நெளிந்து அவர் வெளிப்படுத்திய நடன அசைவுகள் பார்ப்பவர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளன.
ஊர்வசி ரவுடேலாவின் இந்தப் பதிவைப் பார்த்த ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் அவரது நடனத் திறமையையும், அழகையும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
பகிரப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே இந்தப் புகைப்படங்களுக்கும் வீடியோவிற்கும் லட்சக்கணக்கான லைக்ஸ்களும், வாழ்த்து மழைகளும் குவிந்து வருகின்றன.