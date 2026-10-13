மீண்டும் ‘Great Diamond Heist’ டாஸ்க்: பிக்பாஸ் வீட்டில் வைரத்தைத் தூக்கிய TTF வாசன்!

பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த ‘கிரேட் டைமண்ட் ஹீஸ்ட்’ டாஸ்க் இந்த வாரம் மீண்டும் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இதில் போட்டியாளர்கள் தங்களுக்குள் புத்திசாலித்தனமாகச் செயல்பட்டு, மற்றவர்களிடமிருந்து வைரத்தைத் திருடிப் பாதுகாக்க வேண்டும்.
இந்த பரபரப்பான சூழலில், வீட்டில் மற்றுமொரு சுவாரஸ்யமான ‘டான்ஸ் மரத்தான்’ டாஸ்க்கும் அரங்கேறி வருகிறது. போட்டியாளர்கள் அனைவரும் முழு கவனத்துடன் நடனமாடிக் கொண்டிருக்கும் அந்தப் பொன்னான வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திய TTF வாசன், மிகத் தந்திரமாக வைரத்தைத் திருடி ரகசிய இடத்தில் மறைத்து வைத்துள்ளார். ப்ரோமோவில் வெளியான இந்த மாஸ் காட்சி தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சக போட்டியாளர்கள் அனைவரும் தங்களின் நடனத் திறமையால் வீட்டை அதிர வைத்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், வாசன் தனது முழுக் கவனத்தையும் வைரத்தின் மீது திருப்பியுள்ளார்.
வைரத்தை யாரும் கண்டறிய முடியாதபடி பதுக்கியுள்ள வாசனின் இந்த ரகசியத் திட்டம், அவருக்கு இந்த வாரத்தின் ‘பெஸ்ட் தீஃப்’ என்ற பெருமையைப் பெற்றுத் தருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
வாசனை மற்ற போட்டியாளர்கள் கைகாட்டி கண்டுபிடிப்பார்களா, அல்லது அவர் தனது புத்திசாலித்தனத்தால் இறுதிவரை வைரத்தைத் தக்கவைத்து மாஸ்டராக உருவெடுப்பாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
இரண்டு பெரிய டாஸ்க்குகள் ஒரே நேரத்தில் இணைந்து நடப்பதால், பிக்பாஸ் வீடு தற்போது திருப்பங்களும் சவால்களும் நிறைந்த போர்க்களமாக மாறியுள்ளது. பிக்பாஸ் தமிழின் இன்றைய எபிசோடில் வைரத்தைத் திருடிய மாஸ்டர் மைண்ட் யார் என்பது அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரியவரும்.