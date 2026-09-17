சைமா விருதுகளில் 6 விருதுகளை தட்டி தூக்கிய ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ திரைப்படம்..!

தென்னிந்திய திரையுலகின் சிறந்த படைப்புகள் மற்றும் கலைஞர்களை கௌரவிக்கும் முக்கியமான விருது விழாக்களில் ஒன்றாகத் திகழும் சைமா விருதுகள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்வேறு மொழித்திரைப்படங்களில் சிறந்து விளங்கிய கலைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களை அங்கீகரித்து சைமா விருதினை வழங்கி வருகிறது.
சசிகுமார் – சிம்ரன் நடிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் இயக்கத்தில் 2025 ம்ஆண்டு வெளியான ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’, தமிழகத்தில் அடைக்கலமாகும் ஈழ அகதிகளின் வாழ்வியலை மையமாகக் கொண்டு உருவான திரைப்படம்.
நகைச்சுவை, குடும்ப உணர்வு, மனிதநேயம் என பல்வேறு அம்சங்களை அழகாக இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இப்படம், திரையரங்குகளில் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், அதன் வித்தியாசமான கதை சொல்லும் முறையாலும் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
அந்த வகையில் 2026ம் ஆண்டுக்கான சைமா விருது விழாவில், ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்ற ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ திரைப்படம் மொத்தம் 6 விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
இப்படத்தின் வெற்றிக்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில், தற்போது சைமா விருதுகளில் விமர்சகர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த அறிமுக இயக்குநர், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகை, சிறந்த பின்னணிப் பாடகர்-ஆண் மற்றும் சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் என மொத்தம் 6 விருதுகளை ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ வென்றுள்ளது.
அதேபோல் சசிகுமார் மற்றும் சிம்ரன் ஆகியோரின் நடிப்பிற்கும் விமர்சகர்கள் பிரிவில் விருதுகள் கிடைத்துள்ளன. படத்தின் நகைச்சுவை அம்சத்திற்காக யோகிபாபுவிற்கு சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் விருதும், இசைப் பங்களிப்பில் விஜய் யேசுதாஸ் பாடிய பாடலுக்காக சிறந்த பின்னணிப் பாடகர் – ஆண் விருதும் கிடைத்துள்ளன.
டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார், அரவிந்த் விஸ்வநாதன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். பரத் விக்ரமன் படத்தொகுப்பை மேற்கொண்டுள்ளார். இப்படத்தை மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் எம்.ஆர்.பி என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்கள் சார்பில் நாசரேத் பசிலியான், மகேஷ் ராஜ் பசிலியான் மற்றும் யுவராஜ் கணேசன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், தற்போது சைமா விருது விழாவிலும் 6 விருதுகளை வென்று ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ தனது வெற்றிப் பயணத்தை மேலும் சிறப்பாக்கியுள்ளது. இந்த விருதுகள் படக்குழுவினருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் அளித்துள்ளது.
உண்மையான சினிமா ரசிகர்களுக்கு இது கொண்டாட்டமான தருணமாக அமைந்துள்ளது. ஒரு நல்ல கதை, சிறந்த நடிப்பு, இசை மற்றும் புதிய படைப்புத் திறமை ஆகியவற்றுக்கு கிடைத்துள்ள இந்த அங்கீகாரம், ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ படத்தின் பயணத்தில் மேலும் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.