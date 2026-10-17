இசையமைப்பாளர் தேவா உடலுக்கு அரசு மரியாதையுடன் இறுதி சடங்கு- தமிழ்நாடு அரசு

பிரபல இசையமைப்பாளர் தேவா மாரடைப்பால் காலமானார். அவரது மறைவு திரையுலகத்தையும் அரசியல் தலைவர்களையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. தேவாவின் இறுதி சடங்கிற்கு தமிழக அரசு அரசு மரியாதை வழங்கும் என்று அறிவித்துள்ளது.
பிரபல இசையமைப்பாளர் தேவா மாரடைப்பால் இன்று காலை காலமானார். அவருக்கு வயது 75. தேவாவின் மறைவு செய்தி திரையுலகினரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
தேவாவின் மறைவு செய்தி அறிந்து திரையுலகினர், அரசியல் தலைவர்கள் என பலரும் இரங்கல் தெரிவித்தும், நேரில் அஞ்சலி செலுத்தியும் வருகின்றனர்.
இதனிடையே, தேவாவின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இசையுலகுக்கு ஆற்றிய சேவையை சிறப்பிக்கும் விதமாக தேவாவின் இறுதி சடங்கிற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
தேவாவின் உடலுக்கு நாளை மாலை இறுதி சடங்குகள் நடைபெறுகிறது.