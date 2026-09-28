பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற 'துரோகம் பழகு' படத்தின் 3rd Look மற்றும் டீசர் வெளியீட்டு விழா!

கோவையில் உள்ள ரத்தினம் கல்லூரியில் ‘துரோகம் பழகு’ படத்தின் 3rd look மற்றும் டீசர் வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. சுமார் 4000 மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு உற்சாக வரவேற்பளித்தனர். டீசர் திரையிடப்பட்டதும் மாணவர்கள் Repeat Mode-ல் மீண்டும் பார்க்க கோரிய அளவுக்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்தது. இப்படம் விரைவில் திரைக்கு வர உள்ளது.
மகிழ் Productions சார்பில் பியூலா மகிழ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் 'துரோகம் பழகு'. தமிழ் சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இப்படத்தின் விளம்பரப் பணிகள் தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளன.
முன்னதாக இப்படத்தின் முதல் பார்வை ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது பார்வையை (Second Look) புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டு படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கோவையில் உள்ள பிரபல ரத்தினம் கல்லூரியில் இப்படத்தின் பிரம்மாண்ட ப்ரொமோஷன் விழா நடைபெற்றது. சுமார் 4000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ-மாணவிகள் திரளாகக் கலந்து கொண்டு படக்குழுவினருக்கு உற்சாக வரவேற்பளித்தனர். அதன் மத்தியில் 3rd look போஸ்டரை வெளியிட்டனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் படக்குழுவைச் சேர்ந்த நடிகர் தக்க்ஷன் விஜய் மற்றும் வாழை ஜானகி அம்மா உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்துகொண்டு மாணவர்களுடன் உரையாடினர். படம் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்ட அவர்கள், தங்களது திரைப்படத்திற்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர்.
விழாவின் மிக முக்கிய சிறப்பம்சமாக திரையிடப்பட்ட இப்படத்தின் டீசர், மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. டீசர் மீது கொண்ட அதீத ஈர்ப்பால், அதனை Repeat Mode-யில் மீண்டும் ஒளிபரப்பச் சொல்லி மாணவ-மாணவியர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். மாணவர்- மாணவிகளின் உற்சாகத்திற்கு மதிப்பளித்து, டீசர் மீண்டும் திரையிடப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டது.
மாணவர்களின் இந்த பேராதரவும், கல்லூரியின் எழுச்சியான வரவேற்பும் 'துரோகம் பழகு' படத்தின் வெற்றிக்கு வலுவான அடித்தளமாக அமைந்திருக்கிறது. இப்படம் மிக விரைவில் திரைக்கு வரவிருப்பதாகப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.