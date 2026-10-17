காற்றில் கரைந்த தேனிசைத் தென்றல்..!- இசையமைப்பாளர் தேவாவின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு

தமிழ் திரையிசை உலகில் தனது கானம் மூலம் ரசிகர்களை சுண்டி இழுத்தவர் இசையமைப்பாளர் தேனிசைத் தென்றல் தேவா.
தேனி மாவட்டம், பெரும்பாறையில் எம்.சி. செல்லையா- மரிய தாஸ் தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தவர் தேவா. 1950ம் ஆண்டு நவம்பர் 20ம் தேதி பிறந்தார். இயற்பெயர் தேவநேசன் செல்லையா.
தேவா ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தவர். சிறு வயதிலேயே இசை மீது அதீத ஆர்வம் கொண்ட இவர், திருச்சி செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரியில் படித்தார்.
மனைவி பெயர் ஜெயா. இவர்களுக்கு 4 குழந்தைகள். மகன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா-வும் பிரபல இசையமைப்பாளர்.
இளையராஜாவின் அண்ணன் கங்கை அமரனிடம் இசை கற்றுக் கொண்டார். ஆனாலும், பல ஆண்டுகள் சினிமாவில் வாய்ப்பு தேடி போராடினார்.
கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்கள் திரைப்பட பின்னணி பாடகர்களுக்கு மேடைகளில் பாடிக்கொண்டும், பல இசையமைப்பாளர்களிடம் உதவியாளராகவும் இருந்தார்.
1988-ல் ராமராஜன் நடித்த "மனசுக்கேத்த மகராசா" படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார்.
இருப்பினும் 1989-ல் வெளிவந்த "வைகாசி பொறந்தாச்சு" படம் தேவாவிற்கு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இந்த படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் ஹிட். ரசிகர்களை மெல்ல கவர்ந்தவர்.
அதன் பின் 90-களில் தமிழ் சினிமாவை ஆண்டார். 1990-1995: அன்னாமலை, பாட்ஷா, காதல் கோட்டை, ஆசை, பவித்ரா என அடுத்தடுத்த படங்களுக்கு ஹிட் பாடல்களை கொடுத்தார். ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் அனைவருக்கும் ஹிட் கொடுத்திருக்கிறார்.
1990 - 1999 இந்த 10 வருடத்தில் மட்டும் 200-க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்திருக்கிறார்.
ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்சமாக 1995-ல் 36 படங்களுக்கு இசையமைத்தார் - இது தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் ஒரு சாதனை.
தேவா இதுவரை 400-க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். தமிழில் மட்டும் 340க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கும், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் சேர்த்து 400 முதல் 430 படங்கள் வரை அவர் இசையமைத்திருக்கிறார்.
ரஜினி படத்தின் டைட்டில் கார்டு என்றாலே தனி மரியாதை. அந்த டைட்டில் கார்டுக்கு பின்னணி இசை (BGM) அமைத்ததில் தேவாவின் பங்கு மிக முக்கியம்.
ரஜினி படங்களில் வழக்கமாக "சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்" என்று பெயர் வரும்போது ஒரு பவர்ஃபுல் BGM வரும்.
பாட்ஷா படத்தின் டைட்டில் கார்டில் "தம் தம்" என்று தொடங்கும் அந்த பிரபலமான BGM தான் தேவாவின் மாஸ்டர் பீஸ். சுரேஷ்கிருஷ்ணா இயக்கத்தில், ரஜினி பெயர் ஸ்க்ரீனில் வரும்போது- "பாட்ஷா பாட்ஷா" என்ற கோரஸ் மற்றும் ட்ரம்ஸ் சேர்ந்த அந்த இசை தியேட்டரையே அதிர வைத்தது.
இன்று வரை எந்த ரஜினி ரசிகர் விழாவிலும் அந்த BGM தான் முதலில் ஒலிக்கும்.
கிராமிய மண் வாசனை, குத்து பாட்டு, கானா பாட்டு என தமிழ் மக்களின் நாடித்துடிப்பை அறிந்து இசையமைத்தவர் தேவா.
அதனால்தான் தேவா "தேனிசைத் தென்றல்" மற்றும் "கானா கிங்" என அழைக்கப்படுகிறார்.
90-களின் இசை என்றாலே தேவா இல்லாமல் இருக்காது. இன்றும் அவரது பாடல்கள் திருவிழாக்களிலும், கல்யாண வீடுகளிலும் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கிறது.
கலைமாமணி விருது (1996), தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருதுகள், சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் விருதுகள், பல்வேறு தனியார் அமைப்புகள் வழங்கிய வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுகள், வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுகளை இசையமைப்பாளர் தேவா பெற்றுள்ளார்.
தேவா விருதுகளை விட மக்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர். 90-களில் வருடத்திற்கு 30-40 படங்களுக்கு இசையமைத்த ஒரே இசையமைப்பாளர் என்ற சாதனை இன்றும் முறியடிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.