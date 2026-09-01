ஜீவா நடிப்பில் 40 நாட்களில் நிறைவடைந்த 'தகப்பன்' படப்பிடிப்பு: திட்டமிட்டதை விட வேகமாக முடித்த படக்குழு!

லார்க் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில், நடிகர் ஜீவா நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'தகப்பன்' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு, திட்டமிட்ட காலத்திற்கு முன்பாகவே 40 நாட்களில் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது.
'கிடா' பட புகழ் இயக்குநர் ரா. வெங்கட் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் 'தகப்பன்'. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பை மொத்தம் 45 நாட்களில் முடிக்க படக்குழுவினர் திட்டமிட்டிருந்தனர்.
ஆனால், முறையான திட்டமிடல் மற்றும் படக்குழுவினரின் தீவிர உழைப்பால், திட்டமிட்டதை விட 5 நாட்களுக்கு முன்பாகவே, அதாவது 40 நாட்களிலேயே ஒட்டுமொத்த படப்பிடிப்பும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளை பின்னணியாகக் கொண்டு, முழுக்க முழுக்க கிராமத்து மண்வாசனையுடன் இத்திரைப்படம் தயாராகி வருகிறது.
தந்தை மற்றும் மகன் இடையேயான ஆழமான உறவு, குடும்ப பாசம் மற்றும் மனித உணர்வுகளை மையமாகக் கொண்ட ஒரு அழுத்தமான குடும்பக் கதையாக 'தகப்பன்' உருவாகி வருகிறது.
இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ஏற்கனவே வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பயணம் மதுரை மேலூர் பகுதியில் உள்ள ஒரு பாரம்பரியமிக்க கோவிலில் முறைப்படி பூஜையுடன் தொடங்கியது. அதனைத் தொடர்ந்து மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமப் பகுதிகளில் பல்வேறு கட்டங்களாகப் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.
இறுதியாக மதுரை நகரப் பகுதிகளிலும் சில முக்கிய காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு, ஒட்டுமொத்த படப்பிடிப்பும் நிறைவடைந்துள்ளது.
விரைவில் படத்தின் அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகள் மற்றும் ரிலீஸ் தேதி வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.