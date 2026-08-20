கிரிஷ் இயக்கத்தில் கௌரி கிஷன் நடிப்பில் "தாரகை" படத்தின் First Look வெளியீடு!

'96' திரைப்படத்தின் மூலம் ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய ரசிகர்களின் மனங்களையும் கொள்ளையடித்த இளம் நடிகை கௌரி கிஷன், தற்போது முற்றிலும் ஒரு அழுத்தமான பெண் மையக் கதாபாத்திரத்தில் களம் இறங்கியுள்ளார்.
ஸ்பீடு ரீல்ஸ் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்தின் முதல் தயாரிப்பாக உருவாகும் இத்திரைப்படத்திற்கு 'தாரகை' எனப் பெயரிடப்பட்டு, அதன் அசத்தலான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
வெளியாகியிருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. போஸ்டரின் மையத்தில் தீவிரமான, எமோஷனல் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் முகபாவனையுடன் கௌரி கிஷன் காட்சியளிக்கிறார்.
அவரைச் சுற்றி பல்வேறு வயது மற்றும் பின்னணிகளைக் கொண்ட பெண்கள் பல திசைகளில் பயணிப்பது போல் இந்த போஸ்டர் மிக நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெண்களின் வாழ்க்கை தேடல், தனிப்பட்ட தேர்வுகள், உறவுகள் மற்றும் அவர்களின் சுதந்திரம் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு இத்திரைப்படத்தின் கதைக்களம் நகர்வதை இந்த போஸ்டர் உணர்த்துகிறது.
இந்த திரைப்படத்தை கிரிஷ் இயக்குகிறார். கிரிஸுடன் சேர்ந்து துஹிரன் இணைந்து கதை எழுதியுள்ளனர். நாகராஜ் வசனங்களை எழுதியுள்ளார்.'தாரகை' திரைப்படத்திற்கு பிரபல இசையமைப்பாளர் சித்து குமார் இசையமைக்கிறார்.
கார்த்திக் நேதா, விக்னேஷ் ராமகிருஷ்ணா மற்றும் மு.வி ஆகியோர் பாடல்களை எழுதியுள்ளனர்.
சுந்தர் சுகுமாரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஆலன் பி ஜான் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறார். கலை இயக்குனராக அருண்ஷங்கர் துரை பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
தனித்துவமான நடிப்புத் திறமையால் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ள கௌரி கிஷன், இந்த ஆழமான எமோஷனல் பயணத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
படத்தின் டீசர் மற்றும் அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகள் விரைவில் வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.