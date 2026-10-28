சூர்யாவின் SCENE படத்திற்கு U/A சான்றிதழ்

துபாயில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விளம்பர நிகழ்ச்சிகளைத் தொடர்ந்து, சென்னை பிராந்திய சென்சார் வாரியம் இப்படத்திற்கு 'U/A' சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது.
சென்சார் சான்றிதழ் U/A 16 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் பெற்றோரின் வழிகாட்டுதலுடன் பார்க்கலாம்.
இத்திரைப்படத்தின் நீளம் 2 மணிநேரம் 29 நிமிடங்கள் எனவும் வெளியிட்டுள்ளது.
சூர்யா மற்றும் ஜோதிகாவின் 2D என்டர்டெய்ன்மென்ட் மற்றும் ஜாகரம் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.
'ரோமாஞ்சம்', 'ஆவேசம்' போன்ற பிளாக்பஸ்டர் மலையாளத் திரைப்படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இப்படத்தின் மூலம் தமிழில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.
வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் 6 அன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் இப்படம் வெளியாகிறது.
ரிலீஸ் தேதியுடன் வெளியாகியுள்ள இந்த புதிய போஸ்டர் இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. ஒரு கை விலங்குகளை பிடித்துள்ளவாறும், அந்த விலங்குகள் 'U/A' வடிவத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளவாறும் இந்த போஸ்டர் மிகவும் மாஸாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தில் சூர்யாவுடன் இணைந்து நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு நடிகை நஸ்ரியா நசீம் தமிழ் சினிமாவிற்குத் திரும்பியுள்ளார். மேலும், மலையாள இளம் நடிகர் நஸ்லென் முக்கிய கதாபாத்திரத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமாகிறார். இவர்களுடன் ஆனந்தராஜ், லால், ஜான் விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்திற்கு பிரபல மலையாள இசை அமைப்பாளர் சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்துள்ளார். வினீத் அகஸ்தியன் ஒளிப்பதிவையும், அஜ்மல் சாபு படத்தொகுப்பையும் கவனித்துள்ளனர். தீபாவளி ரிலீஸாக நவம்பர் 6-ஆம் தேதி வெளியாகும் சூர்யாவின் 'சீன்' திரைப்படத்தை தமிழகத்தில் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரி தியேட்டர்களில் வெளியிடுகிறது.