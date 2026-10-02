சினிமா செய்திகள்

"சிக்மா" படத்தை பார்க்க கமலா தியேட்டருக்கு வந்த ஜேசன் சஞ்சயின் தாய் சங்கீதா, தங்கை சாஷா!

ரசிகர்கள் மேளதாளங்கள் முழங்க, மலர் தூவி அவர்களுக்குப் பலத்த மற்றும் உற்சாகமான வரவேற்பை அளித்தனர்.
Vijay's Family
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Summary

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரும், முன்னணி நடிகருமான சி. ஜோசப் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ள 'சிக்மா' திரைப்படம் இன்று உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், தனது மகனின் முதல் படத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில், ஜேசன் சஞ்சய்யின் தாயார் சங்கீதா மற்றும் தங்கை திவ்யா சாஷா ஆகியோர் சென்னை வடபழனியில் உள்ள புகழ்பெற்ற கமலா திரையரங்கிற்கு வருகை தந்துள்ளனர்.

மகன் படத்திற்கு தாயின் சர்ப்ரைஸ் விசிட்

இயக்குநராகத் தனது முதல் அடியை எடுத்து வைக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்க்கு குடும்பத்தினரின் ஆதரவு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.

இன்று காலை நடைபெற்ற 'சிக்மா' திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை காண்பதற்காக சங்கீதா மற்றும் திவ்யா சாஷா ஆகியோர் தியேட்டருக்கு வந்தனர். அவர்களைப் பார்த்ததும் திரையரங்கில் கூடியிருந்த ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

மேளதாளங்களுடன் ரசிகர்கள் வரவேற்பு

ஜேசன் சஞ்சய் தனது தாய் மற்றும் தங்கையை நேரில் தியேட்டருக்கு அழைத்துச் சென்றார். அப்போது அங்கிருந்த ரசிகர்கள் மேளதாளங்கள் முழங்க, மலர் தூவி அவர்களுக்குப் பலத்த மற்றும் உற்சாகமான வரவேற்பை அளித்தனர்.

கேமராக்களுக்கு புன்னகையுடன் போஸ் கொடுத்தபடி சங்கீதா மற்றும் திவ்யா தியேட்டருக்குள் சென்ற வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

திரையுலகினர் வாழ்த்து

லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், சந்தீப் கிஷன் மற்றும் ஃபரியா அப்துல்லா நடிப்பில் ஒரு ஹெய்ஸ்ட் த்ரில்லராக உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார்.

ஜேசன் சஞ்சய்யின் இந்த அறிமுகப் படத்திற்கு ஏற்கனவே நடிகை ஜோதிகா, நடிகர் சூர்யா உள்ளிட்ட பல முன்னணித் திரையுலக பிரபலங்கள் தங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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