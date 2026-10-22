சென்னையில் நட்சத்திர பட்டாளங்களுடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கிய 'அபராஜீத் பிலிம்ஸ் கணேஷ் ரகு'வின் புதிய படப் பூஜை!

தமிழ் சினிமாவில் சூர்யாவின் திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியத் திருப்புமுனையாக அமைந்த ‘நந்தா’ மற்றும் ‘மவுனம் பேசியதே’ ஆகிய மாபெரும் வெற்றிப் படங்களைத் தயாரித்தவர் பிரபல தயாரிப்பாளர் கணேஷ் ரகு. இவர் தற்போது தனது ‘அபராஜீத் பிலிம்ஸ்’ நிறுவனத்தின் சார்பில் புதிய பிரம்மாண்டத் திரைப்படம் ஒன்றைத் தயாரிக்கவுள்ளார்.
இப்படத்தை இயக்குநர் அமீரின் உதவி இயக்குநரான இராம்.நா இயக்க, தமிழ் சினிமாவின் ஆன்மாவான இசைஞானி இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.
இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ படப்பிடிப்பு பூஜை, சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் அரங்கில் திரையுலகப் பிரபலங்கள் சூழ கோலாகலமாகத் தொடங்கியது.
இந்தத் தொடக்க விழாவில் இயக்குநர் சேரன் கிளாப் அடிக்க, இயக்குநர் சசிக்குமார் கேமராவை ஆன் செய்து இயக்கி வைக்க, இயக்குநர் அமீர் மற்றொரு கிளாப் கொடுக்க, முன்னணி இயக்குநர் பாலா முதல் காட்சியைத் கைதட்டி இயக்கி வைத்தார்.
ஒரே மேடையில் தமிழ் சினிமாவின் முத்திரை பதித்த இயக்குநர்கள் ஒன்றிணைந்தது விழாவை மேலும் சிறப்படையச் செய்தது.
இந்த விழாவில் மூத்த இயக்குநர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், பழம்பெரும் நடிகர் சிவக்குமார், தயாரிப்பாளர் அம்மா கிரியேஷன்ஸ் சிவா, இயக்குநர் கரு. பழனியப்பன் உள்ளிட்ட பல முக்கியத் திரையுலகப் பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டு படக்குழுவினரை வாழ்த்தினர்.
இதற்கு முன்பு கணேஷ் ரகு தயாரிப்பில் வெளியான ‘நந்தா’ மற்றும் ‘மவுனம் பேசியதே’ ஆகிய இரண்டு படங்களுக்கும் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்து, பாடல்கள் அனைத்தும் பட்டிதொட்டியெங்கும் ஹிட் அடித்தன.
ஆனால், இம்முறை இசைஞானி இளையராஜாவுடன் தயாரிப்பாளர் கைகோர்த்திருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
இப்படத்திற்கு வாஞ்சி முருகேசன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, பிரபல வசனகர்த்தா பரதன் வசனங்களை எழுதுகிறார். சென்னையில் பூஜையுடன் தொடங்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் முதற்கட்டப் படப்பிடிப்பு, வரும் நவம்பர் மாதம் முதல் கோயம்புத்தூரில் தொடர்ந்து விறுவிறுப்பாக நடைபெறவுள்ளது.
இப்படத்தில் நடிக்கவிருக்கும் முன்னணி நடிகர், நடிகைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மிக விரைவில் வெளியாகும் எனப் படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.