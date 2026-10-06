யோகி பாபு நடிக்கும் புதிய படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

பிரபல நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர நடிகர் யோகி பாபு கதாநாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு 'சிங்காரம்' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. கே.வி. கதிர்வேலு இயக்கியுள்ள இத்திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 30 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று தயாரிப்பாளர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
இத்திரைப்படத்தின் முழுமையான கதை விவரங்கள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திற்கு எதிராகக் குரல் கொடுத்து, தன் விதியை மாற்றி எழுதும் ஒரு சாமானிய மனிதனின் தைரியமான கதையாக இது இருக்கும் என படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இப்படத்தை ராக் புரொடக்ஷன்ஸ் பேனரின் கீழ் ஏ.எஸ். ரமணா பாலாஜி மற்றும் பத்மாவதி காந்தி ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
பிரபல இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ் (Sam CS) இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். விவேகா பாடல்களை எழுதியுள்ளார்.
ஒளிப்பதிவை பிரசன்னா எஸ். குமார், படத்தொகுப்பு (எடிட்டிங்): லாரன்ஸ் கிஷோர், கலை இயக்கம் (ஆர்ட்): குருராஜ் மற்றும் சண்டைப்பயிற்சியை ஃபேன்டம் பிரதீப் ஆகியோர் கையாண்டுள்ளனர்.
இப்படத்தில் யோகி பாபுவுடன் இணைந்து வேலா ராமமூர்த்தி, படவா கோபி, ஜீவா சுந்தரேசன், செண்ட்ராயன், கே.எம். கணேஷ்கர், சபிதா ராய் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
'சிங்காரம்' திரைப்படம் தவிர, யோகி பாபுவின் கைவசம் பல சுவாரசியமான திரைப்படங்கள் உள்ளன.
காகங்கள், அர்ஜுனன் பேர் பத்து, லாலிபாப் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி, கோல்டன் பாக்யம், ஜெய் மற்றும் பிரியங்கா மோகன் நடிக்கும் பெயரிடப்படாத படம், சைஜு குரூப் நடிக்கும் 'ஹரிவராசனம்' மற்றும் ஆர். கிஷோர் குமார் இயக்கும் புதிய படத்தில் யோகி பாபுவின் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
மேலும், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்திலும் யோகி பாபு நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.