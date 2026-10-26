என்றும் குறையாத அழகும், இளமையும் - மகன் அதீப்புடன் நடிகை சிம்ரன்!

தமிழ் சினிமாவின் எவர்கிரீன் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சிம்ரன், தனது மகன் அதீப்புடன் இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட லேட்டஸ்ட் புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி, ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
90-களின் பிற்பகுதியிலும் 2000-களின் துவக்கத்திலும் தனது அசாத்திய நடிப்பாலும், நடனத்தாலும் ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய திரையுலகையும் தன் வசம் வைத்திருந்த சிம்ரன், இன்றும் தனது குறையாத அழகாலும் கம்பீரத்தாலும் ரசிகர்களின் மனதில் 'கனவு ராணியாக' வலம் வருகிறார்.
சமீபத்தில் நடிகை சிம்ரன் தனது மகன் அதீப்புடன் இருக்கும் ஒரு அழகிய புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது. காலங்கள் வேகமாக மாறினாலும், சிம்ரனின் வசீகரமான புன்னகையும், தனித்துவமான ஸ்டைலும் இன்னும் அப்படியே இருப்பதை இந்தப் புகைப்படம் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.
இளமைக்கும் அழகுக்கும் வயது ஒரு தடையல்ல என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், தனது மகனுக்கு இணையாக மிக இளமையாகவும் ஃபிட்டாகவும் அவர் காட்சியளிப்பது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
திரையில் தடம் பதித்த காலம் தொட்டு இன்று வரை தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையை சிம்ரன் தக்கவைத்துள்ளார். சமகாலத்து நடிகைகளுக்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில் அவரது ஃபேஷன் சென்ஸ் மற்றும் ஸ்டைலான தோற்றங்கள் எப்போதும் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாவது வழக்கம்.
தற்போது வெளியாகியுள்ள இந்த அம்மாவும்-மகனும் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பார்த்த ரசிகர்கள், "இன்றும் நீங்கதான் தமிழ் சினிமாவின் குயின்", "இளமை மாறாத பேரழகு" என கமெண்ட்களை குவித்து தங்களது அன்பை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். தலைமுறைகள் கடந்தும் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்காத இடம்பிடித்த சிம்ரன், இன்றும் என்றும் ரசிகர்களின் 'ராணி' தான் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.