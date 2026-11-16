வீட்டில் தானாக நகர்ந்த மேனிகுயின் பொம்மை: உறைந்து போன ஸ்ருதி ஹாசன்-பகீர் அனுபவம்!

ஸ்ருதி ஹாசன் தனது பேட்டியொன்றில் பேசுகையில், அமானுஷ்ய சக்திகள் மற்றும் பேய்கள் மீதான தனது நம்பிக்கைகள் குறித்தும், தான் நேரடியாகச் சந்தித்த சிலிர்க்க வைக்கும் சம்பவங்கள் குறித்தும் விவரித்தார்.
நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் தனது வீட்டில் தனக்கு நேர்ந்த விவரிக்க முடியாத மர்மமான மற்றும் திகிலூட்டும் அமானுஷ்ய அனுபவம் குறித்து வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளார். தான் வசிக்கும் வீட்டில் யாரோ இருப்பது போன்ற உணர்வு அடிக்கடி ஏற்படுவதாகவும், குறிப்பாக உடை அணிவிப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த மேனிகுயின் பொம்மை யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் தானாகவே நகர்ந்ததைப் பார்த்து உறைந்துபோனதாகவும் அவர் பகிர்ந்துள்ள தகவல்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
ஸ்ருதி ஹாசன் தனது பேட்டியொன்றில் பேசுகையில், அமானுஷ்ய சக்திகள் மற்றும் பேய்கள் மீதான தனது நம்பிக்கைகள் குறித்தும், தான் நேரடியாகச் சந்தித்த சிலிர்க்க வைக்கும் சம்பவங்கள் குறித்தும் விவரித்தார். தனது வீட்டில் எப்போதுமே ஒருவித விசித்திரமான அமைதியும், யாரோ தங்களை கண்காணிப்பது போன்ற பயமுறுத்தும் உணர்வும் நிலவுவதாக அவர் தெரிவித்தார். ஒருமுறை தனது அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஆடை அலங்கார மேனிகுயின் பொம்மை, தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போதே சிறிதும் சத்தமின்றி தாமாகவே இடம்பெயர்ந்து அசைந்ததைக் கண்டு கடும் அதிர்ச்சி அடைந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
அறிவுபூர்வமாக எதற்கும் ஒரு விளக்கம் உண்டு என்று நம்பும் ஸ்ருதி ஹாசன், இந்தச் சம்பவத்திற்குத் தன்னால் எந்த ஒரு தர்க்கரீதியான விளக்கத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். பொம்மை தானாக நகர்ந்த அந்தத் தருணம் தனது வாழ்நாளில் மிகவும் பயங்கரமான அனுபவங்களில் ஒன்றாக அமைந்ததாக அவர் தெரிவித்தார். பலரும் இது போன்ற அமானுஷ்ய அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வதைத் தவிர்ப்பது வழக்கம், ஆனால் ஸ்ருதி ஹாசன் வெளிப்படையாக இதைப் பேசியுள்ளது அவரது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்திலும் பீதியிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.
தற்போது அடுத்தடுத்த திரைப்படங்களில் பிஸியாக நடித்து வரும் ஸ்ருதி ஹாசன் பகிர்ந்துகொண்டுள்ள இந்த அமானுஷ்யப் பயணம் திரையுலக வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பேய் மற்றும் த்ரில்லர் கதைகளைக் கொண்ட திரைப்படங்களில் நடிக்கும்போது இது போன்ற நிஜ வாழ்க்கை அனுபவங்கள் தனக்கு மேலும் ஒருவித நடுக்கத்தைத் தருவதாக அவர் கூறியுள்ளார். நடிகை ஒருவரின் இந்த திகில் அனுபவப் பேட்டி தற்போது சினிமா மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் ஹாட் டாப்பிக்காக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.