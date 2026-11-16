பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வால் அதிர்ச்சி: 12.29% ஆக எகிறிய மொத்த பணவீக்கம்

இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எரிபொருள் விலைகளில் ஏற்பட்ட தொடர்ச்சியான தாறுமாறான உயர்வு காரணமாக, அக்டோபர் மாதத்திற்கான மொத்த விலை பணவீக்கம் வரலாறு காணாத வகையில் 12.29 சதவீதமாக அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. உற்பத்திப் பொருட்கள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்திருப்பது நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக நிபுணர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் உள்ளூர் தேவைகள் காரணமாக, எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரப் பிரிவின் பணவீக்கம் பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதன் நேரடித் தாக்கம் ஒட்டுமொத்த உற்பத்திச் செலவிலும் எதிரொலித்துள்ளது. குறிப்பாக, தொழிற்சாலைகளுக்கான மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்ந்ததன் காரணமாகப் பொதுமக்களுக்கு விற்கப்படும் நுகர்வோர் பொருட்களின் விலையும் உயரக் கூடிய அபாயம் உருவாகியுள்ளது.
எரிபொருள் விலை உயர்வைத் தவிர, காய்கறிகள், சமையல் எண்ணெய் மற்றும் உணவுப் பொருட்களின் மொத்த விலையும் அக்டோபர் மாதத்தில் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. உற்பத்தித் துறையில் இயங்கும் தொழிற்சாலைகள் தங்களது போக்குவரத்து மற்றும் தயாரிப்பு செலவுகளை சமாளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதால், பணவீக்கத்தின் வேகம் மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இது நாட்டின் சில்லறை பணவீக்கத்தையும் உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாட்டின் மொத்த விலை பணவீக்கம் தொடர்ந்து இரட்டை இலக்கத்திலேயே நீடித்து வருவது நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களின் அன்றாடச் செலவுகளைக் கடுமையாகப் பாதித்துள்ளது. ஏற்கனவே அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் திணறி வரும் பொதுமக்களுக்கு, இந்த புதிய பணவீக்க உயர்வு மேலும் கூடுதல் நிதிச் சுமையைச் சுமத்தியுள்ளது. பொருளாதாரத்தைச் சீரமைக்க மத்திய அரசு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி இணைந்து என்ன மாதிரியான வட்டி விகித மாற்றங்களைக் கொண்டுவரப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு சந்தையில் எழுந்துள்ளது.