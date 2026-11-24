தமிழ் சினிமாவில் தரமான திரைப்படங்களைத் தயாரித்து வரும் சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனம், தனது அடுத்த பிரம்மாண்டப் படைப்பில் பன்முகத் திறமை கொண்ட நடிகை ஸ்ருதி ஹாசனுடன் இணைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
நவம்பர் 24-ம் தேதி சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், இப்படத்தை தருண் தேஜா எழுதி இயக்குவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சாந்தி டாக்கீஸ் சார்பில் அருண் விஸ்வா இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறார்.
தருண் தேஜாவின் தனித்துவமான எழுத்து நடையும், காட்சியமைப்புகளும் இணைந்து பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு புதிய மற்றும் விறுவிறுப்பான சினிமா அனுபவத்தைத் தரும் எனப் படக்குழு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து தயாரிப்பாளர் அருண் விஸ்வா மற்றும் படக்குழு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கலை என்பது அமைதியற்றவர்களை ஆறுதல்படுத்தவும், வசதியாக இருப்பவர்களைச் சிந்திக்கத் தூண்டவும் வேண்டும்" என்ற பேங்க்ஸியின் புகழ்பெற்ற பொன்மொழியுடன் செய்தியைப் பகிர்ந்துள்ளனர்.
மேலும் அந்த அறிக்கையில், "ஃபேண்டஸி, குடும்பக் கதை, கிராமத்துக் காதல் கதை என எங்களது ஒவ்வொரு திரைப்படமும் எங்களை வெவ்வேறு படைப்புப் பயணங்களுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளது. அந்த வரிசையில், தற்போது உலகளாவிய பார்வையாளர்களைக் கவரும் வகையிலான மற்றுமொரு புதிய ஜானர் மற்றும் கதைக்களத்தை இந்தப் படத்தின் மூலம் முயற்சிக்க ஆர்வமாக உள்ளோம்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பன்முகத் திறமையாளரான ஸ்ருதி ஹாசனுடனான இந்தக் கூட்டணி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
படத்தின் தலைப்பு, இதர நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் வரும் நாட்களில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் எனப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.