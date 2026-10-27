‘நான் கொலைகாரன் அல்ல… காதலன்’ - புதிய போஸ்டருடன் ஷாருக்கானின் ‘கிங்’ பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

பாலிவுட்டின் 'பாட்ஷா' நடிகர் ஷாருக்கான் நடிப்பில், பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் 'கிங்' (KING) திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 24 அன்று கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை என்பதைத் தெளிவுபடுத்தும் வகையில், நடிகர் ஷாருக்கான் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் மிரட்டலான புதிய போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டு வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய போஸ்டரில், ஷாருக்கான் நரைத்த தலைமுடியுடன், ஒரு கையில் துப்பாக்கியை ஏந்தியபடியும், மற்றொரு புறம் உதடுகளுக்கு நடுவே ஒரு ரோஜாப்பூவை கடித்தபடியும் நெருப்புப் பிழம்புகளுக்கு நடுவே நடந்து வருகிறார். இந்தத் தோற்றம் ஆக்ஷன் மற்றும் காதல் என இருவேறு பரிமாணங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்த போஸ்டரைப் பகிர்ந்துள்ள ஷாருக்கான், "இன்று மீண்டும் அந்த நினைவு வந்தது... நான் கொலைகாரன் அல்ல... காதலன்... #KING" (Today, the memory came again... Not a killer… I am a lover… #KING) என்ற கேப்ஷனை பதிவிட்டு ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளார்.
'பதான்' போன்ற மாபெரும் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் படத்தை இயக்கிய முன்னணி ஆக்ஷன் பட இயக்குநர் சித்தார்த் ஆனந்த் இத்திரைப்படத்தை இயக்குகிறார்.
'ரெட் சில்லிஸ் என்டர்டெய்ன்மென்ட்' மற்றும் 'மார்ஃபிளிக்ஸ் பிக்சர்ஸ்' ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து இப்படத்தை பிரம்மாண்டமாகத் தயாரிக்கின்றன.
இத்திரைப்படத்தில் ஷாருக்கானுடன் இணைந்து அவரது மகள் சுஹானா கான் முதன்முறையாக வெள்ளித்திரையில் அறிமுகமாகிறார். மேலும், முக்கிய வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் அபிஷேக் பச்சன் நடிக்க, தீபிகா படுகோன், ராணி முகர்ஜி உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடிக்கின்றனர்.
இத்திரைப்படம் இந்தி மொழியுடன் சேர்த்து தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய தென்னிந்திய மொழிகளிலும் பான்-இந்தியா திரைப்படமாக வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.