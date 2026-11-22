இயக்குநர் ராம்குமார் இயக்கத்தில் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் நடிகை மமிதா பைஜு இணைந்து நடித்துள்ள 'இரண்டு வானம்' திரைப்படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிள் பாடலான 'ஆத்தி என்னால முடியலையே' நாளை மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகிறது.
'இரண்டு வானம்' படத்தின் முதல் பாடலான 'வெள்ளிச்சுடரே' ஏற்கனவே வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது இப்படத்தின் 2-வது சிங்கிள் பாடல் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் திபு நினன் தாமஸ் இசையில் உருவாகியுள்ள 'ஆத்தி என்னால முடியலையே' பாடல் நாளை மாலை 5 மணிக்கு இணையத்தில் வெளியிடப்பட உள்ளது.
'முண்டாசுப்பட்டி', 'ராட்சசன்' ஆகிய மாபெரும் வெற்றிப் படங்களுக்குப் பிறகு இயக்குநர் ராம்குமார் மற்றும் விஷ்ணு விஷால் மூன்றாவது முறையாக இப்படத்தில் இணைந்துள்ளனர்.
'பிரேமலு' படத்தின் மூலம் தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலமான நடிகை மமிதா பைஜு இப்படத்தில் விஷ்ணு விஷாலுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.
சத்யா ஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு தினேஷ் கே. பாபு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்; சான் லோகேஷ் படத்தொகுப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.
அண்மையில் இப்படத்தின் டப்பிங் பணிகள் நிறைவடைந்ததாகப் படக்குழு அறிவித்திருந்த நிலையில், தொடர்ந்து வெளியாகும் பாடல்கள் மற்றும் அப்டேட்கள் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளன.