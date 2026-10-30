ஸ்ரீகாந்த் தேவா இசையில்... - ஜாக்ரன் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்ட ‘செகண்ட் இன்னிங்ஸ்’ !

தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான இ. வி. கணேஷ்பாபு இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள ‘செகண்ட் இன்னிங்ஸ்’ குறும்படம் இன்று மும்பையில் நடைபெற்ற ஜாக்ரன் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வு என்பது வாழ்க்கைப் பயணத்தின் முடிவு அல்ல; அது ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கம். செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஓய்வுக்குப் பிறகு மக்கள் சந்திக்கும் மன உணர்வுப் போராட்டங்கள், பாதுகாப்பின்மை உணர்வுகள் மற்றும் சமூகச் சவால்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
தங்களைத் தாங்களே மீண்டும் கண்டறிய வாழ்க்கையில் இன்னும் எண்ணற்ற வாய்ப்புகள் உள்ளன என்பதையும் நினைவூட்டுகிறது. புதிய தொடக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, பணிக்காலத்துக்குப் பிறகும் வாழ்க்கைக்கு ஒரு நோக்கத்தைக் கண்டுபிடிக்க நம்மை ஊக்குவிக்கும் அர்த்தமுள்ள கதை செகண்ட் இன்னிங்ஸ்.
தனசேகரன் தயாரித்துள்ள இக்குறும்படத்திற்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா இசையமைத்துள்ளார்.