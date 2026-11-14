9 நாட்களில் சீன் படத்தின் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் 6-ஆம் தேதி உலகளவில் வெளியான நடிகர் சூர்யாவின் 'சீன்' திரைப்படம், திரையரங்குகளில் 2-வது வாரமாக மிக பிரம்மாண்டமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் உருவான இந்தத் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் புதிய மையில்கல்லை எட்டி வருகிறது.
தற்போது படம் வெளியாகி 9 நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.85 கோடிக்கும் அதிகமான கிராஸ் வசூலை ஈட்டி சாதனைப் படைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
9-வது நாளான இன்று நிலவரப்படி, தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ.85 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து அசத்தியுள்ளது. உலகளவில் இப்படம் ரூ.200 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலைக் கடந்து தியேட்டர்களில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
இதன் மூலம் இந்த ஆண்டில் 'கருப்பு' மற்றும் 'விஸ்வநாத் & சன்ஸ்' ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து சூர்யா தனது மூன்றாவது ஹாட்ரிக் 200 கோடி வசூல் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
கேரளாவில் மட்டும் சுமார் ரூ.24.50 கோடியும், ஆந்திராவில் ரூ.25 கோடியும், கர்நாடகாவில் ரூ.14 கோடியும் வசூலித்து பிற மொழிகளிலும் 'சீன்' படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
சென்னையின் முக்கியத் திரையரங்குகளில் படத்தின் ரிலீசின் போது ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாடிய நிலையில், 2-வது வார இறுதி நாளான இன்றும் குடும்பங்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் கூட்டம் தியேட்டர்களில் அலைமோதி வருகிறது. மேலும், இப்படத்தின் திரையரங்கு டிஜிட்டல் உரிமம் சுமார் ரூ.88 கோடிக்கு மிகப்பெரிய தொகைக்கு விற்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தியேட்டர்களில் நிலவும் தற்போதைய முன்பதிவு வேகத்தைப் பார்க்கும்போது, இந்த வார இறுதிக்குள் இப்படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எளிதாக ரூ.100 கோடி கிளப்பில் இணையும் என சினிமா வர்த்தக நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.