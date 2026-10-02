சினிமா செய்திகள்

நவம்பரில் வெளியாகும் 'சத்தியவான் சாவித்திரி'

பாலசரவணன், பாலாஜி சக்திவேல், ஆர். சுந்தர்ராஜன் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
சத்தியவான் சாவித்திரி பட காட்சி
சத்தியவான் சாவித்திரி பட காட்சி
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Summary

கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் மிஷ்கின் இணைந்து நடித்த 'சத்தியவான் சாவித்திரி' படம் நவம்பர் 20-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. வழக்கறிஞர் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கும் இவர்களுடன் பல நட்சத்திரங்கள் இணைந்துள்ளனர். ஜீ ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்த இப்படத்திற்கு சாம். சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் இயக்குனர் மிஷ்கின் கூட்டணியில் உருவாகி உள்ள படம் 'சத்தியவான் சாவித்திரி'. பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கும் இப்படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் வழக்கறிஞர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். அவருக்கு எதிராக வாதிடும் வழக்கறிஞராக மிஷ்கின் நடித்துள்ளார்.

இவர்களுடன் பாலசரவணன், பாலாஜி சக்திவேல், ஆர். சுந்தர்ராஜன் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு சாம். சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார். ஜீ ஸ்டுடியோஸ் படத்தை தயாரித்துள்ளார்.

தாமதம்

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பூஜையுடன் தொடங்கப்பட்ட இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து ஜூலை மாதம் 24-ந்தேதி இப்படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் படம் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

இந்த நிலையில், 'சத்தியவான் சாவித்திரி' படம் வெளியாகும் தேதி குறித்த போஸ்டரை வெளியிட்டு படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அந்த போஸ்டரில் ‘சத்தியவான் சாவித்திரி’ படம் வருகிற நவம்பர் மாதம் 20-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

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