சினிமா செய்திகள்

'சர்தார் 2' படத்தின் First Single 'மயில்வீரா' பாடல் வெளியானது!

இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார்.
Sardar 2 First Single
Published on

பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்தி இரட்டை வேடத்தில் நடித்து பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற 'சர்தார்' திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகமான 'சர்தார் 2' படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்நிலையில் வரும் செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி இப்படம் உலகமெங்கும் தியேட்டர்களில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது.

இப்படத்தின் முதல் பாடலான 'மயில்வீரா' தற்போது வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

சாம் சி.எஸ்-இன் 100-வது மியூசிகல் மைல்கல்!

இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

அவரது இசைப் பயணத்தில் 'சர்தார் 2' 100-வது திரைப்படம் என்ற பிரம்மாண்ட மைல்கல்லை எட்டியிருப்பதால், இப்படத்தின் பாடல்கள் மீது ரசிகர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்த முதல் பாடல் அமைந்துள்ளது.

'முருகன்' பாடல்!

'சர்தார்' முதல் பாகத்தில் இடம்பெற்ற 'ஏறுமயிலேறி' பாடலைப் போல, இந்த இரண்டாம் பாகத்தின் முதல் பாடலும் முருகப் பெருமானை மையமாகக் கொண்ட ஒரு பக்தி மற்றும் ஃபோக் ரக பாடலாக உருவாகியுள்ளது.

முகேஷ், அஃப்ரோஸ் மற்றும் வஹீசன் ராசையா ஆகியோர் பாடியுள்ள இப்பாடலை, நவீன ஹிப்-ஹாப் பீட்களுடன் கலந்து செம மாஸான ஆன்மீக அலையாக சாம் சி.எஸ் கொடுத்துள்ளார்.

இப்பாடல் வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும் முருகர் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் விரும்பும் பாடலாக அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நட்சத்திர பட்டாளம்

பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் இப்படத்தில் கார்த்தியுடன் இணைந்து எஸ்.ஜே.சூர்யா மிரட்டலான வில்லனாக நடிக்கிறார்.

மேலும் மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத், யோகி பாபு மற்றும் ரஜிஷா விஜயன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

மேலும் நடிகர் கார்த்தியின் அதிரடித் திரைப்படமான 'சர்தார் 2' வருகிற செப்டம்பர் 10, அன்று விநாயகர் சதுர்த்தி வாரத்தை முன்னிட்டு உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய 5 மொழிகளில் ஒரே நேரத்தில் ரிலீசாக உள்ளது.

P.S Mithran
Karthi
கார்த்தி
Sardar 2
சர்தார் 2
Mayil Veera
மயில் வீரா
Sam CS 100
Sardar 2 First Single
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com