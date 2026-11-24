தமிழ் சினிமாவின் மூத்த நடிகரும், ‘சுப்ரீம் ஸ்டார்’ என ரசிகர்களால் அழைக்கப்படுபவருமான நடிகர் சரத்குமாரின் 177-வது திரைப்படத்திற்கு ‘டாக்ஸி’ என அதிகாரப்பூர்வமாகத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ‘வானம் கொட்டட்டும்’ திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் தனா இப்படத்தை இயக்குகிறார்.
மலேசியாவின் முன்னணி நிறுவனமான பெர்ஜெயா குழும நிறுவனங்கள் மற்றும் நடிகை ராதிகா சரத்குமாரின் ரேடான் மீடியாவொர்க்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து இப்படத்தை பிரமாண்டமாகத் தயாரிக்கின்றன.
முப்பது வருடங்களுக்கும் மேலாக இந்தியத் திரையுலகில் தனக்கென தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ள சரத்குமார், இப்படத்தில் அதிரடி ஆக்ஷன் நிறைந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
அதிரடி ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னராக உருவாகும் ‘டாக்ஸி’ திரைப்படத்திற்குப் பல முன்னணித் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அதன்படி, ‘வானம் கொட்டட்டும்’ புகழ் தனா இப்படத்தை இயக்க, பிரபல எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் கதை மற்றும் திரைக்கதைப் பங்களிப்பையும், ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைப்பையும் மேற்கொள்கின்றனர்.
இப்படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு மற்றும் அறிமுக விழா சென்னையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் தயாரிப்பாளர் ராதிகா சரத்குமார், பெர்ஜெயா குழுமத்தின் நிறுவனர் டான் ஸ்ரீ வின்சென்ட் டான் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினராகப் பிரபல இயக்குநர் மணிரத்னம் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு படக்குழுவினரை வாழ்த்தினர்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், படத்தில் நடிக்கும் பிற நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.