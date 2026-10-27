அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் 'JOHN DOE' திரைப்படத்தில் தொகுப்பாளினி அர்ச்சனாவின் மகள் சாரா!

பிரபல தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளினி அர்ச்சனாவின் மகளான சாரா வினீத், அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் 'ஜான் டோ' திரைப்படத்தில் 'லக்கி' என்ற முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
'பாகுபலி' திரைப்படத்தைத் தயாரித்த அர்கா மீடியா ஒர்க்ஸ் மற்றும் ஏஜிஎஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் இணைந்து தயாரிக்கும் 'ஜான் டோ' (JOHN DOE) திரைப்படத்தில் அவர் 'லக்கி' என்ற மிரட்டலான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ கேரக்டர் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகி இணையத்தில் பெரும் வைரலாகி வருகிறது.
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக மற்றும் காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்கும் இத்திரைப்படத்தில் சாரா வினீத் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனை கதாபாத்திரத்தில் இணைகிறார்.
இவர்களுடன் சஞ்சனா நடராஜன் மற்றும் ஸ்ருஷ்டி ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.
பிரசாத் தேவினேனி மற்றும் ஷோபு யார்லகட்டா இத்திரைப்படத்தைத் தயாரிக்கின்றனர். ஏஜிஎஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் தமிழகத்தில் இப்படத்தை விநியோகம் செய்கிறது.
மேலும் இத்திரைப்படம் திரையரங்கு வெளியீட்டிற்குப் பின் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்திலும், சேட்டிலைட் உரிமத்தை ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியும் கைப்பற்றியுள்ளது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திரைப்படத்தை பிரபல பெண் இயக்குநர் மதுமிதா எழுதி இயக்குகிறார். நிகோலஸ் செவெலியர் இணைந்து கதை-திரைக்கதை எழுதியுள்ளார். முஜீப் மஜீத் இசையமைக்க, பிரீதா ஜெயராமன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.
ஏற்கனவே சிவகார்த்திகேயனின் 'டாக்டர்' திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த சாரா, தற்போது ஒரு முழுநீள சைக்கலாஜிக்கல் க்ரைம் த்ரில்லர் திரைப்படத்தின் மூலம் முக்கிய நட்சத்திரமாக உருவெடுத்துள்ளது அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.