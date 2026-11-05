கோடிகளில் சம்பளம் வாங்கும் சமந்தாவின் ஒரு ரூபாய் அதிரசம் கதை: தீபாவளி நினைவுகளை பகிர்ந்து உருக்கம்

தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்டிகையைக் கொண்டாடும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட இந்த சிறப்பு அத்தியாயங்களில், போட்டியாளர்கள் பலவிதமான பண்டிகைக் கால பலகாரங்களையும் பாரம்பரிய உணவுகளையும் தயாரித்து அசத்தினர்.
தமிழ் சின்னத்திரையில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு இடையில் தொடங்கப்பட்ட 'செலிபிரிட்டி மாஸ்டர் ஷெஃப் தமிழ்' நிகழ்ச்சி தற்போது ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. சோனி விழா தொலைக்காட்சியிலும், சோனி லைவ் ஓடிடி தளத்திலும் ஒளிபரப்பாகும் இந்த சமையல் ரியாலிட்டி ஷோ, பார்வையாளர்களை ஈர்த்து வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் மறக்க முடியாத பல நினைவுகள் வந்து செல்லும். அதிலும் உணவு வகைகளின் முக்கியத்துவம், குறிப்பாக பாரம்பரிய இனிப்புகளின் பங்கு எப்போதுமே தனித்துவமானது. 'செலிபிரிட்டி மாஸ்டர்செஃப் தமிழ்' நிகழ்ச்சியின் நடுவராக உள்ள பிரபல நடிகை சமந்தா, தனது சிறுவயது தீபாவளி நினைவுகளைப் பார்வையாளர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.
சமீபத்திய தீபாவளி சிறப்பு எபிசோடுகளில், நடிகை சமந்தா தனது கடந்த கால தீபாவளி நினைவுகளைப் பார்வையாளர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். பண்டிகைக் காலங்களில் தனக்குப் பிடித்தமான இனிப்பு அதிரசம் என்று சமந்தா பாசத்துடன் நினைவு கூர்ந்துள்ளார். தனது சிறுவயது நாட்களில் தீபாவளிக்காக வீட்டின் வெளியே இருந்த கடையில் இருந்து அந்த அதிரசத்தை வாங்கி ருசிப்பதற்காக, ஒரு ரூபாயைச் சேமித்து வைத்திருந்த நாட்களை அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். பண்டிகைக் கால கொண்டாட்டங்கள், குடும்பத்துடன் செலவிட்ட பொன்னான தருணங்கள் மற்றும் தங்களுக்குப் பிடித்தமான உணவு வகைகளைப் பற்றி போட்டியாளர்கள் மற்றும் நடுவர்கள் விவாதித்த நிகழ்வுகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்டிகையைக் கொண்டாடும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட இந்த சிறப்பு அத்தியாயங்களில், போட்டியாளர்கள் பலவிதமான பண்டிகைக் கால பலகாரங்களையும் பாரம்பரிய உணவுகளையும் தயாரித்து அசத்தினர். குறிப்பாக, சமந்தாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமான உணவுகளைச் சமையல் கலைஞர்கள் பிரத்யேகமாக மறுஉருவாக்கம் செய்து அசத்தியதுடன், இந்நிகழ்ச்சிக்கு மேலும் ஒரு சிறப்புச் சேர்க்கையாக அமைந்தது. நடிகை சமையற்கலையின் நுணுக்கங்களை ரசிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், போட்டியாளர்களுடன் கலகலப்பான தருணங்களைப் பகிர்ந்து நிகழ்ச்சியை அவர் சிறப்பித்து வருகிறார்.