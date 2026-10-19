“20 வயதிலிருந்து ஒரே பள்ளியில் பெற்றோர்-ஆசிரியர் கூட்டத்திற்குச் செல்கிறேன்”: சைப் அலிகான் ஓபன் டாக்!

பாலிவுட் நடிகர் சைப் அலிகான் தான் 20 வயதிலிருந்து தற்போது 55 வயது வரை ஒரே பள்ளியில் பெற்றோர்-ஆசிரியர் கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு வருவதாக நகைச்சுவையாகத் தெரிவித்துள்ளார். 'தி கிரேட் இந்தியன் கபில் ஷோ' நிகழ்ச்சியில் தனது மனைவி கரீனா கபூருடன் கலந்துகொண்ட போது அவர் இதனைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில் சைப் மற்றும் கரீனாவிடம் "உங்களில் யார் பள்ளிக் கூட்டங்களுக்குச் செல்வது?" என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்குப் பதிலளித்த சைப் அலி கான், "முதலில், அந்த ஒரே பள்ளியில் என் நான்கு குழந்தைகளும் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் படித்துள்ளனர். எனக்கு 20 வயதாக இருக்கும்போது என் முதல் குழந்தைக்காக அங்கு சென்றேன்.
பிறகு 30 வயதிலும் சென்றேன். இப்போது எனக்கு 55 வயதாகிறது, தற்போதும் அதே பள்ளியில்தான் நிற்கிறேன். அங்குள்ள ஆசிரியர்கள் கூட மாறிவிட்டார்கள், ஆனால் நான் இன்னும் மாறவில்லை!" என்றார்.
இதைக் கேட்டு சிரித்த தொகுப்பாளர் கபில் சர்மா, "சார், ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறப்பது ஒரு வரம்" என்றார். உடனே கரீனா கபூர் தனது கணவரிடம், "சைஃபு, ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. அடுத்து என்ன பிளான்?" என்று கேட்க, அங்கிருந்த அர்ச்சனா பூரன் சிங், "அடுத்த தசாப்தம் வரப்போகிறது" என்றார்.
அதற்கு கரீனா உடனே சாமர்த்தியமாக, "ஆம், வரப்போகிறது, ஆனால் என்னோடு அல்ல" என்று பதிலளித்தார். இதனால் அரங்கமே சிரிப்பலையில் மூழ்கியது.
14 ஆண்டுகால திருமண வாழ்க்கைக்குப் பிறகும் இளமையாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் இருப்பதன் ரகசியம் குறித்துக் கேட்டபோது, தங்களின் வீட்டில் அனைவரும் நெய் சாப்பிடுவதே காரணம் என்று கூறினர்.
தொடர்ந்து பேசிய சைப், "கரீனா நெய்யை சாப்பிடுவது மட்டுமின்றி, இரவில் தனது கால்களிலும் தேய்த்துக் கொள்வார்" என்று ஒரு ரகசியத்தை உடைத்தார். மேலும், "கற்பனை செய்து பாருங்கள், ஒரு ரொமாண்டிக் தருணத்தில் எங்கள் படுக்கையறை முழுக்க ஒரு தாபா ஹோட்டல் போல நெய் வாசம் வீசும்" என்று கிண்டலடித்தார். அதற்கு கரீனா, "அது உடலுக்கு மிகவும் நல்லது" என்று விளக்கமளித்தார்.
சைப் அலி கான் - கரீனா கபூர் தம்பதிக்கு தைமூர் அலி கான் மற்றும் ஜெஹாங்கீர் அலி கான் என்ற இரு மகன்கள் உள்ளனர். சைப் அலி கான் தனது முந்தைய மனைவியான அம்ரிதா சிங் மூலம் சாரா அலி கான் மற்றும் இப்ராஹிம் அலி கான் என்ற இரு மூத்த பிள்ளைகளைப் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதில் சாரா அலி கான் பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார். இப்ராஹிம் அலி கான் 2025-ல் வெளியான 'நாதானியான்' மற்றும் 'சர்ஜமீன்' ஆகிய படங்கள் மூலம் நடிகராக அறிமுகமாகியுள்ளார்.
கரீனா கபூர் மேக்னா குல்சார் இயக்கத்தில் 2026-ல் வெளியான 'தாயரா' என்ற க்ரைம் த்ரில்லர் படத்தில் பிருத்விராஜ் சுகுமாரனுடன் நடித்திருந்தார்.
சைப் அலி கான் பிரியதர்ஷன் இயக்கத்தில் 2026-ல் வெளியான 'ஹைவான்' என்ற சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர் படத்தில் அக்ஷய் குமாருடன் இணைந்து நடித்திருந்தார். அடுத்ததாக நெட்பிளிக்ஸ் தயாரிக்கும் 'ஹம் ஹிந்துஸ்தானி' என்ற படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.