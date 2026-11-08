இந்தியாவிலேயே சீதைக்கு இவரை விட பெஸ்ட் யாரும் இல்லை- சாய் பல்லவியை புகழ்ந்த தனுஷ்!

சமீபத்தில் நடைபெற்ற தனது வரவிருக்கும் திரைப்படமான 'ஓம்'படத்தின் முன்னோட்ட விழாவில் பேசிய நடிகர் தனுஷ், 'ராமாயணா' படத்தில் சாய் பல்லவி சீதை வேடத்தில் நடித்தது குறித்து எழுப்பப்படும் தேவையற்ற சர்ச்சைகள் தனக்கு முற்றிலும் வியப்பளிப்பதாகக் கூறினார்.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள 'ராமாயணா' திரைப்படத்தில் அன்னை சீதையாக நடித்துள்ள நடிகை சாய் பல்லவிக்கு எதிராக சமூக வலைதளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் எழுந்துள்ள தேவையற்ற விவாதங்களுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் பிரபல நடிகர் தனுஷ் தனது வலுவான ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளார். சாய் பல்லவி போன்ற ஒரு சிறந்த நடிகையைத் தவிர வேறு யாராலும் இந்தக் கதாபாத்திரத்திற்கு பொருத்தமாக இருந்திருக்க முடியாது என்று அவர் வெளிப்படையாகப் பாராட்டியுள்ளார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற தனது வரவிருக்கும் திரைப்படமான 'ஓம்'படத்தின் முன்னோட்ட விழாவில் பேசிய நடிகர் தனுஷ், 'ராமாயணா' படத்தில் சாய் பல்லவி சீதை வேடத்தில் நடித்தது குறித்து எழுப்பப்படும் தேவையற்ற சர்ச்சைகள் தனக்கு முற்றிலும் வியப்பளிப்பதாகக் கூறினார். இத்தகைய விமர்சனங்கள் எதற்காக எழுகின்றன என்பதே தனக்குப் புரியவில்லை என்று குறிப்பிட்ட அவர், ஒருவேளை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் தீவிரமாகத் தேடினால் கூட அன்னை சீதையின் கதாபாத்திரத்திற்கு சாய் பல்லவியைத் தவிர வேறு யாரும் இவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்க முடியாது என்று தெரிவித்தார்.
சாய் பல்லவியின் நிஜ வாழ்க்கை குணநலன்களைப் பற்றிப் பேசிய தனுஷ், அவர் முழுமையான ஆன்மீக ஈடுபாடும், அதீத பக்தி உள்ளவர் என்றும் புகழாரம் சூட்டினார். படப்பிடிப்பு தளங்களில் ஷாட் இடைவேளை சமயங்களில் கூட அவர் தொடர்ந்து கடவுளைப் பிரார்த்தனை செய்வதில் தீவிரமாக இருப்பார் என்று தனுஷ் சுட்டிக்காட்டினார். மிகவும் தூய்மையான மனதுக்கு சொந்தமான அவர், திரையில் மிக அழகாகத் தெரிவதுடன் ஒரு அசாத்தியமான திறமை வாய்ந்த நடிகை என்றும் அவர் பாராட்டுகளை அள்ளி வழங்கினார்.
ஏற்கனவே தனுசுடன் இணைந்து 'மாரி 2' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த சாய் பல்லவி, தற்போது தங்களது புதிய படமான 'ஓம்' படத்தில் இணைந்து நடித்துள்ளார். பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தம்முடன் பணியாற்றியபோது மிகவும் அமைதியாகவும் தயக்கத்துடனும் காணப்பட்ட அவர், தற்போது நடிப்புக் கலையில் முழுமையான தேர்ச்சியும் அபாரமான ஆளுமைத் திறனும் பெற்று வளர்ந்திருப்பது தன்னை வியப்பில் ஆழ்த்தியதாகத் தனுஷ் கூறினார். கடினமான சவால்களை எதிர்கொண்டு துணிச்சலாகச் செயல்படும் சாய் பல்லவியின் கலைப் பயணம் அனைவராலும் பாராட்டப்பட வேண்டியது என்று அவர் தெரிவித்தார்.