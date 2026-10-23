மீண்டும் தமிழில் நாயகியாகும் ருக்மணி வசந்த்.. புதிய படம் அறிவிப்பு - வீடியோ

தமிழ் சினிமாவில் மீண்டும் நாயகியாக நடிக்க ருக்மணி வசந்த் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இயக்குநர் எஸ்.எஸ். ஸ்ரீகார்த்திக் தனது புதிய படத்தை அறிவித்துள்ளார், இதில் 'தாரா' என்ற முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ருக்மணி நடிக்கவுள்ளார். கலகலப்பான விளம்பர வீடியோவுடன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழில் 'கணம்' (தெலுங்கில் 'ஓகே ஓகா ஜீவிதம்') திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் எஸ்.எஸ். ஸ்ரீகார்த்திக், தற்போது தனது அடுத்த புதிய திரைப்படத்தை இயக்கத் தயாராகி வருகிறார். இப்படத்தில் பிரபல நடிகை ருக்மணி வசந்த் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இயக்குநரும், தயாரிப்புக் குழுவினரும் இணைந்து உருவாக்கிய ஒரு கலகலப்பான விளம்பர வீடியோவுடன் இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தில் 'தாரா' என்ற முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒரு முன்னணி நடிகையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டிய அழுத்தத்தில் படக்குழுவினர் இருக்கின்றனர்.
அப்போது, ஒரு ரோபோடிக் கேமரா பெண் முன்னணி நடிகையின் பெயரைப் பரிந்துரைக்கிறது. அது வேறு யாருமல்ல, திறமையான நடிகை ருக்மணி வசந்த் என அதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இயக்கம்: எஸ்.எஸ். ஸ்ரீகார்த்திக்
கதை: எஸ்.எஸ். ஸ்ரீகார்த்திக் மற்றும் விநாயகம் வைத்தியநாதன்
தயாரிப்பு: தேவ் ராம்நாத், ஜஸ்வந்த் நாடிபள்ளி மற்றும் இயக்குநர் ஸ்ரீகார்த்திக் (மாட் பாய்ஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் - Mad Boys Entertainment)
இணைத் தயாரிப்பு: சாமகிருஷ்ண காட்வால் (சிரூனி சினை கார்பரேஷன்ஸ் - Siruni Cine Corporations)
இப்படத்தில் நடிக்கவுள்ள மற்ற நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள், கதைக்களம் மற்றும் படத்தின் தலைப்பு குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.