'மஞ்சும்மல் பாய்ஸ்' இயக்குனருடன் கைகோர்க்கும் ரிஷப் ஷெட்டி- 2 படங்களுக்கு ஒப்பந்தம்!

புதிய விளையாட்டு சார்ந்த கதையின் மூலம் ரிஷப் ஷெட்டி முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கதாபாத்திரத்தில் களமிறங்கவுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆர்வத்தை தூண்டியுள்ளது.
திரையுலகில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள புதிய கூட்டணி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 'காந்தாரா' திரைப்படத்தின் மூலம் உலகளவில் கவனம் ஈர்த்த பிரபல கன்னட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டியும், இந்தியளவில் மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்த 'மஞ்சும்மல் பாய்ஸ்' திரைப்படத்தின் இயக்குனர் சிதம்பரமும் இணைந்து பணியாற்றவுள்ளனர்.
இவர்கள் இருவரும் இணைந்து தொடர்ந்து இரண்டு திரைப்படங்களில் பணியாற்ற ஒப்பந்தமாகியுள்ளனர். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க கூட்டணியின் முதல் திரைப்படம், கன்னட மொழியில் உருவாகும் ஒரு பிரம்மாண்ட விளையாட்டு சார்ந்த திரைப்படமாகும். மலையாள திரையுலகின் பிரபல தயாரிப்பாளர் ஷிபு தமீன்ஸ் இப்படத்தைத் தயாரிக்கவுள்ளார்.
தற்போது இப்படத்திற்கான முதற்கட்டப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அடுத்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இதன் படப்பிடிப்பு முறைப்படி தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் நடிக்கவுள்ள பிற நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மற்றும் கதையின் விவரங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரிஷப் ஷெட்டி தற்போது பிரசாந்த் வர்மா இயக்கத்தில் உருவாகிவரும் 'ஜெய் ஹனுமான்' திரைப்படத்தில் ஹனுமானாக நடித்து வருகிறார். இந்த பிரம்மாண்டமான புராணத் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை முழுமையாக நிறைவு செய்த பிறகு, சிதம்பரம் இயக்கும் இந்த புதிய விளையாட்டு திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பில் அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக இணையவுள்ளார். முன்னதாக 'காந்தாரா சேப்டர் 1' திரைப்படம் வெளியாகி உலக அளவில் வசூல் சாதனை படைத்த நிலையில், இந்த புதிய விளையாட்டு சார்ந்த கதையின் மூலம் ரிஷப் ஷெட்டி முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கதாபாத்திரத்தில் களமிறங்கவுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆர்வத்தை தூண்டியுள்ளது.