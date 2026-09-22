சினிமா செய்திகள்

ரவி தேஜா -வின் 'இருமுடி கட்டு' திரைப்படம் ரூ. 250 கோடி வசூல் சாதனை!

ரூ. 35 கோடியில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘இருமுடி கட்டு’ திரைப்படம் ஒரு மாதத்தில் ரூ. 250 கோடிக்கும் மேல் வசூல் படைத்துள்ளது.
Irumudi Kattu
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Summary

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி மாஸ் நடிகர்களில் ஒருவரான ரவி தேஜா நடிப்பில், முற்றிலும் மாறுபட்ட சமூகக் கதைக்களத்தில் வெளியாகி திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் ‘இருமுடி கட்டு’.

குடும்பக் கதைகளை எமோஷனலாக இயக்குவதில் புகழ்பெற்ற இயக்குநர் சிவ நிர்வாணா இயக்கத்தில் உருவான இத்திரைப்படத்தில், ரவி தேஜாவிற்கு ஜோடியாக தமிழ் நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.

மேலும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சாய் குமார் மற்றும் பேபி நக்ஷத்ரா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

பெண் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு: சமூகக் கதைக்களம்

பொதுவாக ரவி தேஜாவின் படங்கள் என்றாலே அதிரடி ஆக்ஷன் மற்றும் காமெடி கலந்த மாஸ் மசாலா படங்களாகவே இருக்கும். ஆனால், அதற்கு மாறாக இத்திரைப்படம் கிராமங்களில் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடக்கும் அநீதிகள், பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் போன்ற மிக முக்கியமான சமூகப் பிரச்சினைகளையும், பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வையும் மையமாகக் கொண்டு எமோஷனலாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 21-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியான இத்திரைப்படம், ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று தியேட்டர்களில் அரங்கு நிறைந்த காட்சிகளாக ஓடியது.

ரூ. 250 கோடி வசூல்!

இத்திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஒரு மாதம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வசூல் விபரத்தைப் படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

அதன்படி, மிகக் குறைந்த ரூ. 35 கோடியில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘இருமுடி கட்டு’ திரைப்படம், உலக அளவில் இதுவரை ரூ. 250 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து பாக்ஸ் ஆபீஸில் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டடித்துள்ளது.

முதலீட்டை விட பல மடங்கு லாபத்தை அள்ளிக் குவித்துள்ளதால் நடிகர் ரவி தேஜா, இயக்குநர் சிவ நிர்வாணா உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த படக்குழுவினரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

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