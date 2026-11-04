கபூர் குடும்ப பாரம்பரியம்: மகன்களின் வெற்றியை தந்தைமார்கள் ஏன் பாராட்டுவதில்லை?- ரன்பீர் கபூர் சுவாரஸ்யத் தகவல்

இந்திய திரையுலகின் புகழ்பெற்ற கபூர் குடும்பத்தில் தலைமுறை தலைமுறையாகப் பின்பற்றி வரும் ஒரு விசித்திரமான பாரம்பரியம் குறித்தும், தந்தைமார்கள் ஏன் தங்கள் மகன்களின் சாதனைகளைப் பாராட்டுவதில்லை என்பது பற்றியும் பாலிவுட் நடிகர் ரன்பீர் கபூர் மனம் திறந்துள்ளார்.
கபூர் குடும்பத்தில் மூத்த தலைமுறையினர் தங்களது பிள்ளைகளின் வெற்றிகளை நேரடியாகப் பாராட்டுவதைத் தவிர்த்து வந்துள்ளனர். கடின உழைப்புக்கு மத்தியில் திரையுலகில் உச்சியைத் தொட்ட பல ஜாம்பவான்களை உருவாக்கிய இந்தக் குடும்பத்தில், பாராட்டுக்கள் ஏன் தவிர்க்கப்படுகின்றன என்பது குறித்து ரன்பீர் கபூர் அண்மையில் சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.
தனது தாத்தா ராஜ் கபூர் மற்றும் பரதாதா பிரித்விராஜ் கபூர் ஆகியோரிடையே நடந்த பழைய நிகழ்வு ஒன்றை ரன்பீர் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். உலக அளவில் மிகப்பெரிய ஸ்டாராக உயர்ந்தபோதும், தனது தந்தை பிரித்விராஜ் கபூர் தன்னை எப்போதுமே பாராட்டியதில்லை என்று ராஜ் கபூர் தனது குடும்பத்தினரிடம் வருத்தத்துடன் கூறியுள்ளதாக அவரது சகோதரி ரித்து நந்தா எழுதிய புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கேள்விக்குத் தந்தை பிரித்விராஜ் கபூர் கூறிய பதில்தான் இந்தக் குடும்பத்தின் அடிப்படை விதியாக மாறியுள்ளது. அதாவது, சிறுவன் ஒருவன் தெரு ஓரத்தில் கயிற்றில் நடக்கும் சாகசங்களைச் செய்து மக்களை மகிழ்விப்பான். மக்கள் அவனுக்குப் பணமும் பாராட்டும் அளிப்பார்கள். அந்தச் சிறுவன் ஒவ்வொரு முறையும் தன் தந்தையிடம் தனது செயல் குறித்துக் கேட்கும்போது, தந்தை எப்போதும் "இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் தேவை" என்றே கூறுவாராம்.
பல ஆண்டுகள் கழித்து அந்தச் சிறுவன் ஏன் தன்னைத் தொடர்ந்து பாராட்டுவதில்லை என்று கேட்டதற்கு, தந்தை கூறிய அறிவுரை மிகவும் ஆழமானது. "மகனே, எந்த நாளில் நான் உன்னை வெளிப்படையாகப் பாராட்டத் தொடங்குகிறேனோ, அன்றையிலிருந்து உனது இலக்கும் கவனமும் உழைப்பிலிருந்து விலகி, பாராட்டைத் தேடுவதிலேயே போய்விடும்" என்று பிரித்விராஜ் கபூர் பதிலளித்ததாக ரன்பீர் தெரிவித்துள்ளார்.
தங்கள் பிள்ளைகள் வெற்றிகளிலேயே மூழ்கிவிடாமல், மேலும் கடுமையாக உழைத்துத் தங்களது இலக்கை நோக்கித் தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்தக் கடுமையான அணுகுமுறை பின்பற்றப்பட்டதாக ரன்பீர் விளக்கமளித்துள்ளார். தனது தந்தையான ரிஷி கபூரும் இதே முறையையே பின்பற்றியதை இப்போது தான் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வதாகவும், கபூர் குடும்பத்தின் சினிமா பாரம்பரியத்தைக் கட்டிக்காப்பதில் இந்த உழைப்பும் கண்டிப்பும் மிக முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளதாகவும் அவர் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.