’ரணபாலி’ டிரெய்லர் வெளியானது!

ராகுல் சக்ரித்யனின் இயக்கத்தில், விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள ரணபாலி படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி உள்ளது.
19-ஆம் நூற்றாண்டில், பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் தென்னிந்தியாவில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தின் பின்னணியில் படம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டிஷ் அடக்குமுறைக்கு எதிராகத் தனது கிராமத்தைப் பாதுகாக்கப் போராடும் ரணபாலி என்ற வீரனைச் சுற்றி கதை நகர்கிறது.
இப்படத்தில் அர்னால்ட் வோஸ்லூ வில்லனாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் மற்றும் டி-சீரிஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. அஜய்-அதுல் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளனர்.
படம் அக்டோபர் 16 அன்று தெலுங்கு, இந்தி, தமிழ், கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.