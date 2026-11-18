இளவரசருடன் இணைந்துள்ள இந்தியா மற்றும் பிரிட்டன் இடையேயான கலாச்சார பிணைப்பை வலுப்படுத்தும் விதமாக இந்தச் சந்திப்பு அமைந்தது.
இந்தியா வந்துள்ள பிரிட்டன் நாட்டின் இளவரசர் வில்லியம், மும்பையில் உள்ள பிரபல இயக்குநர் கரண் ஜோகரின் தர்மா புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவன அலுவலகத்திற்குப் சென்றார். அங்கு அவருக்கு இந்தியத் திரையுலகின் பாரம்பரிய இசை, நடனம் மற்றும் உற்சாகமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இளவரசருடன் இணைந்துள்ள இந்தியா மற்றும் பிரிட்டன் இடையேயான கலாச்சார பிணைப்பை வலுப்படுத்தும் விதமாக இந்தச் சந்திப்பு அமைந்தது.
மும்பையின் அந்தேரியில் உள்ள தர்மா புரொடக்ஷன்ஸ் அலுவலகத்திற்கு வந்த இளவரசர் வில்லியமை, இயக்குநர் கரண் ஜோகருடன் இணைந்து நடிகர்கள் சைஃப் அலி கான், கரீனா கபூர் கான் மற்றும் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி அபூர்வா மேத்தா ஆகியோர் அன்புடன் வரவேற்றனர். அவர் வருகையைக் கொண்டாடும் வகையில், கரண் ஜோகரின் புகழ்பெற்ற 'கபி குஷி கபி கம்' படத்தின் 'சாய் ஷவா ஷவா' மற்றும் 'போலே சூடியன்' ஆகிய பாடல்களுக்குத் பாரம்பரிய உடையில் நடனக் கலைஞர்கள் நடனமாடி வரவேற்றனர். மேலும், விருந்தினர்களுக்குப் பிரத்யேகமான இந்தியத் தின்பண்டங்கள் மற்றும் உணவுகள் பரிமாறப்பட்டன.
இந்தச் சந்திப்பின் போது, இந்தியத் திரையுலகின் உலகளாவிய பரவல் குறித்தும், நாட்டின் பல்வேறு மொழிகளில் உருவாகும் திரைப்படங்கள் குறித்தும் கரண் ஜோகர் இளவரசரிடம் விளக்கினார். மேலும், பிரிட்டனில் பெருமளவில் படமாக்கப்பட்ட தனது குடும்பப் படமான 'கபி குஷி கபி கம்' திரைப்படத்தைப் பார்க்கும்படி அவர் இளவரசரிடம் கேட்டுக் கொண்டார். அதனைப் பார்த்தாக வேண்டும் என்று இளவரசரும் உறுதி அளித்தார். ராஜமௌலியின் தெலுங்குத் திரைப்படமான 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' இந்தியத் திரையுலகிற்கு உலக அரங்கில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்ததையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தங்கள் குடும்பத்தினருடன் அடிக்கடி லண்டனுக்குச் சென்றுவரும் நடிகர்கள் சைஃப் அலி கான் மற்றும் கரீனா கபூர் கான் ஆகியோர் லண்டன் நகரம் மீதான தங்களது ஈர்ப்பைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். சினிமா விவகாரங்களைத் தாண்டி, இரு நாடுகளிலும் மிகவும் பிரபலமாக இருக்கும் கிரிக்கெட் விளையாட்டு குறித்தும் அவர்கள் விவாதித்தனர். மூன்று நாள் அரசுப் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள பிரிட்டன் இளவரசரின் இந்தத் திரைப்பட நிறுவனப் பயணம் ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.