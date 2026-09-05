சினிமா செய்திகள்

மோகன்லால், பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் நடிக்கும் புது படத்தின் அப்டேட்

அர்ஜுன் ராம்பால், பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் மற்றும் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்கும் இப்படத்தில் மோகன்லால் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
‘ஆபரேஷன் கங்கா’ படம் தொடர்பான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்
‘ஆபரேஷன் கங்கா’ படம் தொடர்பான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்
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Summary

நடிகர் மோகன்லால் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ‘ஆபரேஷன் கங்கா’ படம் தொடர்பான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால், இயக்குநர் விஷ்ணு மோகனுடன் இணைந்து பணியாற்றும் தனது புது படம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். வரவிருக்கும் இந்தப் படத்திற்கு 'ஆப்ரேஷன் கங்கா' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது அவர்கள் இருவரும் இணையும் முதல் படமாகும்.

இயக்குநர் விஷ்ணு மோகன், உன்னி முகுந்தன் கதாநாயகனாக நடித்து, தேசிய விருது பெற்ற 'மெப்படியான்' திரைப்படத்தை இயக்கியதற்காக அறியப்படுகிறார்.

ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்

நடிகர் மோகன்லால் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ‘ஆபரேஷன் கங்கா’ படம் தொடர்பான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரைப் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த போஸ்டரில், ஒரு நகரத்தின் மீது பிரம்மாண்டமான பெண் சிலை ஒன்று நிற்கிறது. அந்த பெண் சிலையின் ஒரு கையில் வாளையும், மறுகையில் கேடயத்தையும் பிடித்திருக்கிறாள். அடர்த்தியான மேகங்கள் அந்தச் சிலையைச் சூழ்ந்து, கீழே உள்ள நிலப்பரப்பின் பெரும்பகுதியை மறைக்கின்றன. சிலைக்கு அருகில் ஒரு போர் விமானம் தோன்றுகிறது. 'ஆப்ரேஷன் கங்கா' என்ற தலைப்பு பெரிய எழுத்துக்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் கீழே 'ஒரு தேசத்தின் வாக்குறுதி' என்ற வாசகம் இடம்பெற்றுள்ளது.

அர்ஜுன் ராம்பால், பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் மற்றும் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்கும் இப்படத்தில் மோகன்லால் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். 'துரந்தர்' புகழ் ஷஷ்வத் சச்தேவ், 'ஆப்ரேஷன் கங்கா' திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மோகன்லால்
mohanlal
Operation Ganga
ஆப்ரேஷன் கங்கா
Bhagyashri Borse
பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்
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Maalai Malar
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