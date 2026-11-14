ஓம் பட டிரெய்லர்: குத்தாட்டம் போட்ட தனுஷ் ரசிகைகள்

தனுஷ் நடித்த 'ஓம்' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டில், ரசிகர்கள் ஆரவாரம் செய்து, பிரம்மாண்ட கட்-அவுட்டிற்கு பாலாபிஷேகம் செய்தனர். பாடல்களுக்கு பெண் ரசிகைகள் உற்சாகமாக நடனமாடிய வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
‘அமரன்’ திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்குப் பிறகு, இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடித்துள்ள 55-வது திரைப்படம் ‘ஓம்’. வொண்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்தில், மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் சாய்பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர். படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசை அமைத்துள்ளார்.
மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், இப்படம் வருகிற 20-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதனையொட்டி, படத்தின் டிரெய்லர் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. டிரெய்லர் வெளியீட்டைக் கொண்டாடும் வகையில் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள ரோகிணி திரையரங்கில் சிறப்புத் திரையிடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதில் ஏராளமான தனுஷ் ரசிகர்கள் கலந்துகொண்டு பட்டாசு வெடித்தும், ஆரவாரம் செய்தும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். குறிப்பாக, திரையரங்க வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த தனுஷின் பிரம்மாண்ட கட்-அவுட்டிற்கு ரசிகர்கள் பாலாபிஷேகம் செய்தனர். மேலும், படத்தின் பாடல்களுக்கு பெண் ரசிகைகள் உற்சாகமாக நடனமாடி கொண்டாடிய வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
இதற்கிடையில், படம் வெளியாக இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில் படத்தின் தலைப்பில் திடீர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ஓம் சாப்டர் ஒன் உதிரம் தி பிளட் வுட் என தலைப்பு முதலில் வெளியான நிலையில் ஓம் ஆபரேஷன் மோடு என தற்போது தலைப்பு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.