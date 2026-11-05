லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரிப்பில் விஷால் வெங்கட் இயக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவரான லோகேஷ் கனகராஜின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஜி ஸ்குவாட் மற்றும் இந்தியாவின் முன்னணி திரைப்படத் தயாரிப்பு நிறுவனமான மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் ஆகிய இரண்டும் முதன்முறையாக கைகோர்த்துள்ள புதிய திரைப்படத்தின் முழுப் படப்பிடிப்பும் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைந்துள்ளது.
'சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்' மற்றும் 'பாம்' ஆகிய திரைப்படங்களின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த திறமைமிகு இயக்குநர் விஷால் வெங்கட் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
இன்னும் தலைப்பு வைக்கப்படாத க்ரைம்-டிராமா த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகும் இத்திரைப்படத்தில் பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
முன்னணி நடிகர் நாசர், முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் ரெஜினா கசாண்ட்ரா, ரமேஷ் திலக் மற்றும் ஸ்ரீஜா ரவி ஆகியோர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
படக்குழு வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ கிரெடிட்ஸ் தகவல்களின்படி, இத்திரைப்படத்தில் திரையுலகின் மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் பலர் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளனர்.
அதன்படி, இப்படத்திற்கு ஹெஷாம் அப்துல் வஹாப் இசையமைக்க, ஹரிஹரன் ராஜு கதையை எழுத, ஆஷாமீரா அய்யப்பன் வசனங்களை எழுதியுள்ளார்.
மேலும், செல்வகுமார் எஸ்.கே ஒளிப்பதிவையும், பிரசன்னா ஜி.கே படத்தொகுப்பையும், மனோஜ் குமார் கே கலை இயக்கத்தையும் கவனித்துள்ள இத்திரைப்படத்தை முன்னணி தயாரிப்பாளர்களான ஒய். ரவிசங்கர், நவீன் எர்னேனி மற்றும் லோகேஷ் கனகராஜ் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
கடந்த ஜூன் மாதம் எளிய பூஜையுடன் தொடங்கப்பட்ட இத்திரைப்படத்தின் ஒட்டுமொத்தப் படப்பிடிப்பும் தற்போது திட்டமிட்டபடி முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளதாகப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, படத்தின் அடுத்தகட்டத் தயாரிப்புப் பணிகள் மற்றும் டப்பிங் பணிகள் விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மிக விரைவில் இத்திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளதால், சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.