சினிமா செய்திகள்

நானியின் ‘தி பாரடைஸ்’ டீசர் வெளியானது!

படம் செப்டம்பர் 24ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
நானியின் ‘தி பாரடைஸ்’ டீசர் வெளியானது!
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நேச்சரல் ஸ்டார் நானி நடித்துள்ள, ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டும் ‘தி பாரடைஸ்’ படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது.

ஸ்ரீகாந்த் ஓடேலா இயக்கத்தில் நானி, சோனாலி குல்கர்னி, மோகன் பாபு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளப் படம் தி பாரடைஸ்.

1980-களின் கதைக்களத்தை கொண்டுள்ள இப்படம், செகந்திராபாத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட பழங்குடியின சமூகம், அமைப்புரீதியான அடக்குமுறையை எதிர்த்து குடியுரிமைக்காகப் போராடுவதை காட்டுகிறது. பான் இந்தியப் படமாக உருவாகியுள்ள இப்படம் செப்டம்பர் 24ம்தேதி வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில் இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது.

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