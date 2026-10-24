முகேன் ராவ் நடிக்கும் புது படம் 'மைலோ'

முகேன் ராவ் நடிக்கும் 'மைலோ' படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ வெளியிடப்பட்டது. கவின் மூர்த்தி இயக்கத்தில் உருவாகும் இப்படத்தில், முகேன் ராவ் காவல்துறை சீருடையில் தோன்றுகிறார். முக்கிய கதாபாத்திரமாக 'மைலோ' என்ற நாய் அறிமுகமாகிறது. தேஜு அஸ்வினி, ஜனனி குசேலன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.
நடிகர் முகேன் ராவின் புது படத்திற்கான தலைப்பு மற்றும் ப்ரோமோ வீடியோ படக்குழுவினரால் வெளியிடப்பட்டது. 'மைலோ' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தை கவின் மூர்த்தி எழுதி இயக்குகிறார். மேலும், இப்படத்தில் முகேன் ராவுக்கு ஜோடியாக தேஜு அஸ்வினி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.
ப்ரோமோ வீடியோவில், படத்தின் முக்கியக் கதாப்பாத்திரங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் மூலம் தங்கள் புதிய பட அறிவிப்பை வெளியிட முயல்கின்றனர். அப்போது அவர்கள் வீடியோ பதிவு செய்துகொண்டிருந்த போன் மர்மமான முறையில் பறிக்கப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, படத்தின் முக்கியக் கதாபாத்திரமான 'மைலோ' என்ற நாய் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இறுதியாக, முகேன் ராவ் காவல்துறை சீருடையில் தோன்றுகிறார்.
'மைலோ' படத்தில் ஜனனி குசேலன், ஆதித்யா கதிர், இளவரசு, முனீஷ்காந்த், சுரேஷ் மேனன், இந்திஜா, ஹலோ கந்தசாமி, பில்லி முரளி மற்றும் பிரசாந்த் உள்ளிட்ட பலர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். SSR என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் கீழ் KI சுரேஷ் இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறார். தொழில்நுட்பக் குழுவைப் பொறுத்தவரை, இப்படத்திற்கு ஜென் மார்ட்டின் இசையமைக்கிறார், ஜிகு சன்னி ஒளிப்பதிவு செய்கிறார் மற்றும் வெங்கட் ராஜன் படத்தொகுப்பு செய்கிறார்.
இப்படத்தின் வசனங்களை கவின் மூர்த்தியுடன் இணைந்து சந்திரன் எழுதியுள்ளார். இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டுத் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.