அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே திரைப்படம் இந்தியாவில் முன்பதிவில் சாதனை படைத்துள்ளது.
ஹாலிவுட் திரைப்படத் தொடரான 'அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே' அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆக உள்ளது.
அதிக எதிர்பார்ப்பை இப்படம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்படத்திற்கான முன்பதிவு ஒரு மாதம் முன்பே தொடங்கி ஜோராக நடந்து வருகிறது.
2019ல் வெளியான 'அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட் கேம்' படத்திற்குப் பிறகு, மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸில் இருந்து வெளிவரும் அவெஞ்சர்ஸ் தொடர் படம் இதுவாகும்.
இப்படத்தை ரூஸோ சகோதரர்கள் இயக்குகின்றனர். மார்வெல் சூப்பர் ஹீரோ கதைகளில் மிகவும் பிரபலமான நடிகரான ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர், இம்முறை 'டாக்டர் டூம்' என்ற வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் காணப்படுகிறார்.
மேலும் கிறிஸ் எவன்ஸ், கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த், டாம் ஹிடில்ஸ்டன், ப்ளோரன்ஸ் பியூ, செபாஸ்டியன் ஸ்டான், அந்தோனி மேக்கி, பெட்ரோ பாஸ்கல் மற்றும் பால் ரட் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
படத்தின் டிரெய்லர் நேற்று முன் தினம் தமிழ், ஆங்கிலம் உட்பட பல்வேறு மொழிகளில் வெளியானது.
இந்நிலையில் இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸில் வெளியாவதற்கு முன்பே இப்படம் சாதனை படைத்து வருகிறது. நவம்பர் 17 அன்று இந்தியாவிலும் 18 ஆம் தேதி பிற நாடுகளிலும் படம் வெளியாகிறது.
'ஷாக்நில்க்' என்ற வர்த்தக கண்காணிப்பு நிறுவனத்தின் அறிக்கையின்படி, நவம்பர் 24 ஆம் தேதி - நேற்றைய நிலவரப்படி, இப்படத்திற்கு 8 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்டுகள் இந்தியாவில் விற்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்மூலம் டிக்கெட் விற்பனை இந்தியாவில் மட்டுமே ரூ. 50 கோடி என்ற மைல்கல்லைத் தாண்டியுள்ளது.
கடந்த 17 ஆம் தேதி டிக்கெட் முன்பதிவுகள் தொடங்கிய நிலையில், கடந்த ஐந்து நாட்களில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ரூ. 20 கோடி மதிப்பிலான டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டுள்ளன.
இதில், முதல் நாள் காட்சிகளுக்கான முன்பதிவுகள் மூலம் சுமார் ரூ. 22 கோடி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் நாள் நள்ளிரவுக் காட்சிகளுக்கான டிக்கெட்டுகள், வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே முழுமையாக விற்றுத் தீர்ந்தன.
சில முக்கிய நகரங்களில் உள்ள திரையரங்குகளில் 24 மணி நேர தொடர் காட்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பொதுவாக, இந்திய சந்தையில் பெரிய படங்கள் வெளியீட்டின் கடைசி வாரத்தில்தான் இந்த அளவிலான வசூலை அடையும்.
'ராமாயணா' மற்றும் 'துரந்தர் 2' போன்ற சமீபத்திய படங்கள், வெளியாவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பே 50 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்தன.
இருப்பினும், 'அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே' திரைப்படம், வெளியாவதற்கு மூன்று வாரங்களுக்கும் மேலாக இருக்கும்போதே இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது.
மேலும் இந்த ஆண்டு வெளியான 'ஸ்பைடர்-மேன்: பிராண்ட் நியூ டே', இந்தியாவில் முதல் நாளில் முன்பதிவில் 25 கோடி ரூபாய் வசூலித்த நிலையில், 'டூம்ஸ்டே' ஏற்கனவே அந்த இலக்கை நெருங்கிவிட்டது.
வரும் நாட்களில் இந்தியாவில் அதிக முன்பதிவுகளைப் பெற்ற ஹாலிவுட் திரைப்படம் என்ற வரலாற்றை டூம்ஸ்டே படைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இதற்கிடையில், இந்தியாவில் எல்லா காலத்திலும் அதிகபட்ச முதல் நாள் முன்பதிவு சாதனையை 2024ல் வெளியான 'புஷ்பா 2: தி ரூல்' (சுமார் 91 கோடி ரூபாய்) வைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.