பிரம்மாண்ட வசூல் சாதனைக்குப் பின் OTT -க்கு வரும் சூரியின் ‘மண்டாடி’ திரைப்படம்: எப்போது? எதில் பார்க்கலாம்?

நடிகர் சூரி கதையின் நாயகனாக நடித்து, தியேட்டர்களில் பிளாக்பாஸ்டர் வெற்றியைப் பெற்ற ‘மண்டாடி’ திரைப்படம், தற்போது ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸாகத் தயாராகிவிட்டது.
மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் உருவான இத்திரைப்படம், சூரியின் சினிமா வாழ்க்கையிலேயே மிக அதிக வசூல் செய்த படமாக சாதனை படைத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் கடலோரப் பகுதிகளில் பாரம்பரியமாக நடத்தப்படும் படகு பந்தயத்தை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 'முத்துக்காளி' என்ற திறமைமிக்க படகு பந்தய வீரராக சூரி நடித்துள்ளார்.
இவருக்கு ஜோடியாக மகிமா நம்பியார் நடித்துள்ளார். மேலும் சத்யராஜ், சுஹாஸ், மிதுன் ஜெய் சங்கர், ரவீந்திர விஜய், பால சரவணன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இரண்டு அணிகளுக்கு இடையே நடக்கும் மோதலும், வருடாந்திர படகுப் போட்டியின் பின்னணியில் உள்ள அரசியலும் தான் படத்தின் விறுவிறுப்பான கதையாகும்.
திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற ‘மண்டாடி’ திரைப்படம், வசூலில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
இத்திரைப்படம் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.100 கோடியையும், உலகளவில் ரூ.150 கோடியையும் தாண்டி வசூல் சாதனை படைத்துள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
தியேட்டர்களில் வெற்றிகரமாக ஓடியதைத் தொடர்ந்து, 'மண்டாடி' திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 8 முதல் நெட்ஃபிளிக்ஸ் (Netflix) ஓடிடி தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்பட உள்ளது.
இப்படத்தின் பிரம்மாண்ட கடற்போட்டி காட்சிகளைப் பாராட்டி இயக்குநர் வெற்றிமாறன், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் படக்குழுவினரை வாழ்த்தினர்.
மேலும், உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் இந்தத் திரைப்படத்தை சிறப்பு திரையிடலில் பார்த்துவிட்டு, இதன் திரைக்கதை மற்றும் வசனங்களை மனதாரப் பாராட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆர்.எஸ். இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சார்பில் எல்ரெட் குமார் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். பீட்டர் ஹெய்ன் உள்ளிட்ட பிரபல மாஸ்டர்கள் இதன் சண்டைக் காட்சிகளை வடிவமைத்துள்ளனர்.