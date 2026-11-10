மலையாளத் திரையுலகில் சோகம்: பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் ஷாஜி குமார் காலமானார்

மாரடைப்பு காரணமாக கொச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் ஷாஜி குமார் காலமானார். இவரது மறைவு திரையுலகினர் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிரபல மலையாளத் திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளர் ஷாஜி குமார் (57), மாரடைப்பு காரணமாக கொச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் காலமானார். இவருடைய திடீர் மறைவு மலையாள மற்றும் தென்னிந்தியத் திரையுலகில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆலப்புழாவில் திலீப் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பில் கலந்துகொண்டிருந்தபோது ஷாஜி குமாருக்கு கடுமையான உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அங்கிருந்த மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சைக்குப் பிறகு, மேல் சிகிச்சைக்காக கொச்சிக்கு கொண்டு வரப்பட்டார். தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு பின்னர் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதால் சாதாரண அறைக்கு மாற்றப்பட்டிருந்த நிலையில், நேற்று இரவு திடீரென உடல்நிலை மோசமடைந்து உயிர் பிரிந்தது. மறைந்த ஷாஜி குமாருக்கு மனைவியும் இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர்.
புகழ்பெற்ற ஒளிப்பதிவாளர் விபின் மோகனின் கீழ் உதவி ஒளிப்பதிவாளராக தனது சினிமா பயணத்தைத் தொடங்கிய ஷாஜி குமார், கடந்த 2001-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'உத்தமன்' என்ற படத்தின் மூலம் தனிநபர் ஒளிப்பதிவாளராக அறிமுகமானார். அதனைத் தொடர்ந்து மோகன்லால் நடித்த 'புலிமுருகன்', 'நரன்', 'ஒடியன்' மற்றும் 'ராஜா போக்கிரி ராஜா', 'ராமலீலா', 'மல்லு சிங்', 'பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு' உள்ளிட்ட பல பிரம்மாண்ட ஹிட் திரைப்படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். மலையாளம் மட்டுமின்றி, தமிழிலும் நடிகர் பிரசாந்த் நடித்த 'பொன்னர் சங்கர்', 'மம்பட்டியான்', 'சாகசம்' போன்ற பெரிய பட்ஜெட் படங்களிலும் இவர் பணியாற்றியுள்ளார்.
ஜோஷி, ஷாஜி கைலாஷ், விநாயகம், வைசாக் போன்ற முன்னணி இயக்குநர்கள் முதல் தற்போதைய இளம் தலைமுறை இயக்குநரான தருண் மூர்த்தி வரை பலரது திரைப்படங்களுக்கும் இவர் கேமரா கையாண்டுள்ளார். மோகன்லால் நடிப்பில் டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி திரைக்கு வரவிருக்கும் தருண் மூர்த்தியின் 'அதிமனோஹரம்' மற்றும் சுரேஷ் கோபியின் 'ஒட்டக்கொம்பன்' ஆகிய படங்களின் ஒளிப்பதிவு பணிகளை அவர் ஏற்கனவே முழுமையாக நிறைவு செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
உடல்நலம் தேறிவிட்டதாகக் கூறி இறுதி நேரத்தில் சக நண்பர்களுடனும் திரைப்பிரபலங்களுடனும் இயல்பாகப் பேசிச் சென்ற ஷாஜி குமார், சில மணி நேரங்களிலேயே இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்திருப்பது திரையுலகினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவரது உடல் கொச்சி கலூர் கோகுலம் பார்க்கில் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்குப் பிறகு, எர்ணாகுளம் மாவட்டம் பெரும்பாவூரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் தகனம் செய்யப்படவுள்ளது.