மகாநதி லட்சுமி பிரியா எவிக்ட்: கண்ணீரில் மூழ்கிய பிக்பாஸ் வீடு!

விஜய் தொலைக்காட்சியின் Vijay Television பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சியான Bigg Boss Tamil Season 10 விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் 3-வது வார முடிவில், ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், வீட்டின் வலிமையான போட்டியாளர்களில் ஒருவரான மகாநதி சீரியல் புகழ் பெற்ற லட்சுமி பிரியா பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.
வித்தியாசமான விதிகள் மற்றும் திருப்பங்களுடன் நடந்து வரும் இந்த சீசனில், இந்த வார எவிக்ஷன் முறை போட்டியாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த வாரம் பிக்பாஸ் வீட்டில் போட்டியாளர்களின் நடிப்புத் திறமையைச் சோதிக்கும் 'ஸ்பாட்லைட்' டாஸ்க் நடத்தப்பட்டது.
இந்த டாஸ்க்கில் சுமாராகச் செயல்பட்டதாகக் கூறி லட்சுமி பிரியா, ஆனந்தி மற்றும் முத்தழகி ஆகிய மூவரை வீட்டின் கேப்டன் 'எக்சிட் லிஸ்ட்டில்' சேர்ந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த மூவரில் யார் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் 'சிறப்பு நாமினேஷன்' பொறுப்பு மற்ற போட்டியாளர்களிடம் வழங்கப்பட்டது.
வீட்டில் உள்ள சக போட்டியாளர்கள் வாக்களித்ததன் அடிப்படையில், அதிகப்படியான எவிக்ஷன் வாக்குகளைப் பெற்று லட்சுமி பிரியா வீட்டை விட்டு வெளியேறும்படி பிக்பாஸ் அறிவித்தார்.
லட்சுமி பிரியா வெளியேறத் தயாரான போது, பிக்பாஸ் வீட்டில் கடுமையான உணர்ச்சிப் பெருக்கு ஏற்பட்டது. வீட்டில் குறுகிய நாட்களிலேயே அவருடன் நெருங்கிய நட்பு கொண்டிருந்த ஷதிகா, தன்யா மற்றும் முத்தழகி ஆகியோர் தங்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கண்ணீர் விட்டு அழுதனர்.
போட்டியாளர்களிடையே இருந்த பாசத்தையும் நட்பையும் இந்தத் தருணம் வெளிப்படுத்தியது.
லட்சுமி பிரியாவின் இந்த அதிரடி வெளியேற்றம் பிக்பாஸ் வீட்டின் தற்போதைய சமன்பாடுகளையும், குரூப்பிசங்களையும் மாற்றி அமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.